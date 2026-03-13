Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

Българският национал Марин Петков игра за клубния си Ал-Таавон при равенство 2:2 като гост на тима на Неом с Александър Лаказет в състава си в мач от 26-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. С тази точката Петков и компания останаха на петото място във временното класиране, докато днешният им съперник е осми към момента.
Юношата на Левски започна като титуляр и остана на терена до 68-ата минута, когато бе заменен от Мохамед Ал-Кувайкиби.
Петков се върна на дясното крило след два мача като ляв халф-бек.
Лусиано Рордигес изведе Неом напред в 23-ата минута. Рожер Мартинес изравни в 70-ата. Лаказет се разписа за 2:1 шест след това, а в добавеното време Ал-Кувайкиби оформи крайното 2:2.
За Петков и компания предстои мач срещу Ал-Хилал на Карим Бензема в идния кръг, като това ще се случи чак след паузата за националните итбори на 4-и април от 21:00 часа българско време.