Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Неом
  3. Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

  • 13 март 2026 | 01:14
  • 189
  • 0
Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

Българският национал Марин Петков игра за клубния си Ал-Таавон при равенство 2:2 като гост на тима на Неом с Александър Лаказет в състава си в мач от 26-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. С тази точката Петков и компания останаха на петото място във временното класиране, докато днешният им съперник е осми към момента.

Юношата на Левски започна като титуляр и остана на терена до 68-ата минута, когато бе заменен от Мохамед Ал-Кувайкиби.

Петков се върна на дясното крило след два мача като ляв халф-бек.

Лусиано Рордигес изведе Неом напред в 23-ата минута. Рожер Мартинес изравни в 70-ата. Лаказет се разписа за 2:1 шест след това, а в добавеното време Ал-Кувайкиби оформи крайното 2:2.

За Петков и компания предстои мач срещу Ал-Хилал на Карим Бензема в идния кръг, като това ще се случи чак след паузата за националните итбори на 4-и април от 21:00 часа българско време.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Митов има нов треньор в Абърдийн

Митов има нов треньор в Абърдийн

  • 12 март 2026 | 16:00
  • 1471
  • 0
Националите се завръщат на "Колежа"

Националите се завръщат на "Колежа"

  • 12 март 2026 | 12:39
  • 1166
  • 6
Лех (Познан) се похвали, че Пламен Андреев е повикан в младежкия национален отбор на България

Лех (Познан) се похвали, че Пламен Андреев е повикан в младежкия национален отбор на България

  • 11 март 2026 | 13:15
  • 6737
  • 3
Попадение на Кирил Десподов ще спори в анкета на феновете за гол №1 на месец февруари

Попадение на Кирил Десподов ще спори в анкета на феновете за гол №1 на месец февруари

  • 10 март 2026 | 17:35
  • 1259
  • 1
Иван Дюлгеров започна тренировки по индивидуална програма

Иван Дюлгеров започна тренировки по индивидуална програма

  • 10 март 2026 | 14:07
  • 2159
  • 0
Божидар Чорбаджийски в Отбора на кръга в Румъния

Божидар Чорбаджийски в Отбора на кръга в Румъния

  • 9 март 2026 | 12:22
  • 1041
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

Чакан дълго в Левски бивш халф на ЦСКА подписа с друг отбор

  • 12 март 2026 | 19:25
  • 24747
  • 81
Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

Смениха един от двамата съдии на Лудогорец - ЦСКА, който бе и на Левски - Локо (Пд)

  • 12 март 2026 | 17:15
  • 24547
  • 55
Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

Интригата остава жива след първите срещи от 1/8-финалите на Лига Европа

  • 12 март 2026 | 23:50
  • 14703
  • 9
Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

Дуплантис отново показа кой е кралят на овчарския скок с пореден световен рекорд

  • 12 март 2026 | 22:00
  • 5523
  • 5
Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 41798
  • 229
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 29983
  • 65