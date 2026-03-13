Петков и Ал-Таавон откраднаха точка от отбора на Лаказет

Българският национал Марин Петков игра за клубния си Ал-Таавон при равенство 2:2 като гост на тима на Неом с Александър Лаказет в състава си в мач от 26-ия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. С тази точката Петков и компания останаха на петото място във временното класиране, докато днешният им съперник е осми към момента.

Юношата на Левски започна като титуляр и остана на терена до 68-ата минута, когато бе заменен от Мохамед Ал-Кувайкиби.

Петков се върна на дясното крило след два мача като ляв халф-бек.

اختيارات السيّد شاموسكا تصل 🤩

تعرّف على قائمة الذئاب لمواجهة "نيوم" 📋#التعاون_نيوم pic.twitter.com/9uWgDMi0Oh — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) March 12, 2026

Лусиано Рордигес изведе Неом напред в 23-ата минута. Рожер Мартинес изравни в 70-ата. Лаказет се разписа за 2:1 шест след това, а в добавеното време Ал-Кувайкиби оформи крайното 2:2.

⚽️ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗧𝗧𝗧 ! Alexandre Lacazette 🫡



UN BUT 100% Lyonnais 🇫🇷



Saïd Benrahma fait la différence pour réaliser une belle passe décisive !



76’ | NEOM SC 2 - 1 Al Taawounpic.twitter.com/DUEE7jG6Io — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) March 12, 2026

За Петков и компания предстои мач срещу Ал-Хилал на Карим Бензема в идния кръг, като това ще се случи чак след паузата за националните итбори на 4-и април от 21:00 часа българско време.