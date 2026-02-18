Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Величков: Жребий като жребий! Лудогорец е един от добрите отбори в България

Величков: Жребий като жребий! Лудогорец е един от добрите отбори в България

  • 18 фев 2026 | 12:59
  • 888
  • 0

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков пожела бързо оздравяване на "червената" легенда Георги Велинов, който е в болница. Той стори това след тегленето на днешния жребий за Купата, който отреди ЦСКА да се изправи на 1/2-финалите срещу шампиона Лудогорец.

"Първо да пожелая в този труден за бате Джони момент оздравяване! Да се пербори и отново да бъде с нас! Цялата червена общност знам, че е с него.

Жребий като жребий. Който и противник да ни се беше паднал, щяхме да говорим едно и също. Лудогорец е един от добрите отбори в България и очаквам интересни сблъсъци.

Докато Лудогорец е в играта, е препятствие, както и другите, разбира се. Нашата програма не се променя. Имаме ясно изразена цел и път. Знаем, че този път няма да е лек, имаме нашата си работа за вършене. Приемаме предизвикателството именно по този начин. От нас се иска да продължим в същия дух - да пробваме и да успяваме да надграждаме.

Според мен по-добрият вариант е това", завърши Величков, отговаряйки на въпрос дали е по-добре да се изправи срещу Лудогорец в два мача.

