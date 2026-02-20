Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. "Моят отбор": Огромно доверие към Арсенал, а почти нищо в замяна

"Моят отбор": Огромно доверие към Арсенал, а почти нищо в замяна

  • 20 фев 2026 | 17:39
  • 199
  • 0

Първият двоен кръг за сезона в Премиър лийг вече е факт и логично предизвика сериозен интерес сред мениджърите в „Моят отбор“. Най-сериозно засегнат бе Арсенал, който имаше две срещи в рамките на кратък период и на пръв поглед изглеждаше като златна мина за точки. Мнозина се довериха на футболистите на тима, воден от Микел Артета, като част от тях дори заложиха капитанската лента на ключови играчи на „артилеристите“. Очакванията бяха за солиден актив и изкачване в генералното класиране. Реалността обаче се оказа различна. Вместо двуцифрен точков актив, много от селектиралите играчи на Арсенал се разминаха с бонусите, а в някои случаи дори отчетоха минимален принос. Това се отрази осезаемо на ранкинга в „Моят отбор“, където рискованата стратегия с натоварване на състава с футболисти от един тим не даде желания ефект.

Гост в предаването, и то не за първи път, бе Тони Пеев, който също коментира тенденциите около двойните кръгове и подчерта, че подобни ситуации изискват не само смелост, но и точна преценка за формата на отборите. Двойните кръгове традиционно носят както възможности, така и сериозни рискове. Настоящият случай е поредното доказателство, че дори фаворитите не гарантират успех, а внимателният баланс в състава остава ключов фактор. Предстои да видим дали мениджърите ще запазят доверие в играчите на Артета, или ще потърсят по-сигурни алтернативи в следващия кръг.

