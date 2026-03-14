Манчестър Сити ще се опита да измие срама от Мадрид

Уест Хам ще посрещне Манчестър Сити в мач от поредния кръг на Премиър лийг. Двубоят ще започне в 22:00 часа на "Лондон Стейдиъм". Срещата ще бъде ръководена от опитния рефер Майкъл Оливър. Това е важен мач и за двата отбора, като домакините се борят за оцеляване, а гостите преследват титлата.

Уест Хам се намира в изключително тежка ситуация, заемайки 18-о място в класирането с едва 28 точки след 29 изиграни мача. "Чуковете" са в зоната на изпадащите и се нуждаят спешно от точки, за да се измъкнат от опасната зона. Тяхната голова разлика от 35 вкарани и 54 допуснати гола показва сериозни проблеми в защитата.



Манчестър Сити е на второ място с 60 точки, като отборът на Пеп Гуардиола продължава борбата за титлата с Арсенал. "Гражданите" имат впечатляваща голова разлика от 59 вкарани и само 27 допуснати гола. На чужд терен тимът е спечелил 24 точки, като е трети по този показател.

Уест Хам показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, две равенства и една загуба. "Чуковете" завършиха наравно 2:2 с Брентфорд в мач от ФА Къп, но продължиха след дузпи. Преди това тимът постигна важна победа с 1:0 срещу Фулъм в Премиър лийг, загуби с 2:5 от Ливърпул, направи 0:0 с Борнемути елиминира след продължения Бъртън Албиън за ФА Къп.



Манчестър Сити идва след разочароваща загуба с 0:3 от Реал Мадрид в Шампионската лига. Преди това "гражданите" победиха Нюкасъл с 3:1 за ФА Къп, завършиха 2:2 с Нотингам Форест, победиха Лийдс с 1:0 и Нюкасъл с 2:1.

Уест Хам ще разчита на звездата си Джаръд Боуен, който е ключова фигура в атаката на "чуковете" през този сезон. Боуен ще трябва да поеме лидерска роля, ако домакините искат да имат шанс срещу силния състав на Манчестър Сити.



Голмайсторът на "гражданите" Ерлинг Холанд остава най-голямата заплаха за противниковите вратари. Норвежецът продължава да бележи с впечатляваща честота и ще бъде основният фокус на защитата на Уест Хам. Много ще се очаква и от зимната покупка Антоан Семеньо.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 20 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, когато Манчестър Сити победи убедително Уест Хам с 3:0 на своя стадион. Преди това, на 4 януари 2025 г., "гражданите" отново надделяха над лондончани с 4:1.



Историята показва, че Манчестър Сити има превъзходство в директните двубои, като е спечелил всеки от последните 7 срещи между двата отбора.

Снимки: Gettyimages