Интер е длъжен да реагира след провала в дербито

Интер и Аталанта ще се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на италианската Серия "А". Двубоят на "Джузепе Меаца" е от 16:00 часа и ще бъде ръководен от съдията Джанлука Манджанело. "Нерадзурите" имат комфортен аванс на върха в класирането, но преди седмица загубиха градското дерби срещу Милан и феновете им ще очакват ответна реакция.

Интер заема първото място с 67 точки след 28 изиграни мача. "Нерадзурите" имат впечатляваща голова разлика от 64 вкарани и само 22 допуснати гола, което показва както силата на тяхното нападение, така и стабилността на защитата им. Тимът е най-силният домакин в Серия "А" с 34 точки.



Аталанта се намира на 7-а позиция с 46 точки. Отборът е отбелязал 39 гола и е допуснал 26. "Бергамаските" държат стабилно ниво и се борят за топ 4. Като гост те са спечелили 17 точки.

Интер влиза в този мач след разочароваща загуба с 0:1 от Милан, която прекъсна добрата серия на отбора. Преди това "нерадзурите" записаха равенство 0:0 срещу Комо в Купата на Италия и победа с 2:0 над Дженоа в Серия "А". В Шампионската лига обаче претърпяха изненадваща загуба с 1:2 от норвежкия Бодьо/Глимт и отпаднаха. Серията включва и победа над Лече с 2:0.



Аталанта преживя истински кошмар в първия осминафинал в Шампионската лига, губейки с 1:6 от Байерн (Мюнхен. В последните си два мача в Серия А "бергамаските" записаха равенство 2:2 с Удинезе и загуба с 1:2 от Сасуоло. В Купата на Италия тимът завърши 2:2 срещу Лацио, а единствената му победа в последните пет мача дойде в Шампионската лига срещу Борусия (Дортмунд) с 4:1.

Интер отново няма да може да разчита на своята звезда Лаутаро Мартинес, който продължава да лекува контузия. Атаката на "нерадзурите" вероятно ще водят Маркюс Тюрам и Франческо Пио Еспозито. Хакан Чалханоолу е с травма, но Пьотър Жиелински играе все по-силно в последните седмици.



Давиде Дзапакоста е един от лидерите на Аталанта и ще бъде важна фигура в състава на гостите. Марио Пашалич се разписа при тежкото поражение от Байерн и вероятно ще получи шанс да стартира срещу Интер.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 28 декември 2025 г. в мач от Серия "А", когато Интер победи Аталанта като гост с 1:0. Преди това, на 16 март 2025 г., отново в първенството, "нерадзурите" надделяха с 2:0 в Бергамо. В мач за Суперкупата на Италия на 2 януари 2025 г., Интер спечели с 2:0.



Последните две срещи на "Джузепе Меаца" завършиха с категорични победи за домакините с по 4:0 - на 30 август 2024 г. и на 28 февруари 2024 г.

