Челси има да си връща на Нюкасъл

Челси и Нюкасъл ще се изправят един срещу друг в мач от 30-ия кръг на Премиър лийг днес от 19:30 часа на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон. Главен съдия на срещата ще бъде Пол Тиърни. Това е важен мач за двата отбора, които преследват своите цели както в първенството, така и в Шампионската лига.

Челси заема петата позиция в класирането с 48 точки, като тимът на Лиъм Росиниър има голова разлика 53:34. "Сините" обаче са много колеблив домакин. На своя стадион те са спечелили само 23 точки, т.е. под 50% от общия им актив.



Нюкасъл е на 12-то място с 39 точки и голова разлика 42:43. "Свраките" изостават с 9 точки от Челси и шансовете им за класиране в европейските турнири намаляват. Далеч от дома съставът на Еди Хау е завоювал само 13 точки, което му отрежда 17-о място по този показател.

Челси е с променливи резултати в последните си пет мача, записвайки две победи, едно равенство и две загуби. "Сините" претърпяха тежко поражение от Пари Сен Жермен (2:5) на осминафиналите в Шампионската лига на 11 март. Преди това те постигнаха две впечатляващи победи - срещу Рексъм (4:2) във ФА Къп и срещу Астън Вила (4:1) в Премиър лийг. Челси също така загуби от Арсенал (1:2) в шампионата и завърши наравно с Бърнли (1:1).



Нюкасъл също показва непостоянна форма с две победи, едно равенство и две загуби. "Свраките" завършиха наравно с Барселона (1:1) в Шампионската лига, загубиха от Манчестър Сити (1:3) във ФА Къп и победиха Манчестър Юнайтед (2:1) в Премиър лийг. Преди това тимът отстъпи на Евертън (2:3) и победи Карабах (3:2).

Жоао Педро отново се очертава като ключов играч за Челси в предстоящия мач. Бразилският нападателят е в добра форма през последните седмици и Росиниър редовно разчита на него. Енцо Фернандес пък отново ще дърпа конците в средата на терена за лондончани.



За Нюкасъл Сандро Тонали се очаква да бъде основна фигура в халфовата линия. Италианският полузащитник ще бъде от решаващо значение за контрола на играта в центъра.

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 20 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с равенство 2:2 на "Сейнт Джемсис Парк". Преди това "свраките" спечелиха две поредни срещи срещу Челси - 2:0 в Премиър лийг на 11 май 2025 г. и 2:0 в турнира за "Карабао Къп" на 30 октомври 2024 г.



Последната победа на Челси над Нюкасъл беше на 27 октомври 2024 г. с 2:1 в мач от Премиър лийг.

Снимки: Gettyimages