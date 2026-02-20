Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Мачът с Уулвърхамптън е само една глава от сезона ни, важна е следващата

  • 20 фев 2026 | 17:15
  • 521
  • 0
Мениджърът на Арсенал Микел Артета опита да свали напрежението от играчите си след равенството в гостуването на Уулвърхамптън, което потенциално може да стопи преднината на “топчиите” пред Манчестър Сити само на две точки. Сега дербито на Северен Лондон срещу Тотнъм придобива още по-голямо значение по отношение на битката за титлата. Според Артета играчите му нямат търпение да влязат в този двубой.

"Това, което видях след мача с Уулвърхамптън, отново бе страхотна реакция. Изобщо не съм изненадан. Когато губиш точки с последния удар в мача и по tolkowa непредсказуем начин, никой не може наистина да го разбере. Но това е футболът и красотата на тази игра. Това беше само една глава. Глава 27 от този дълъг сезон е за това как завършихме наравно с Уулвс по точно този начин. Това, което ме интересува, е следващата глава. Да видим от какво е направен този отбор и как ще напишем собствената си съдба оттук нататък. Това е. Трябва да реагираш, защото животът продължава.

Следващият мач е такъв, който нямаме търпение да изиграем. Всички бихме искали той да е още днес, за да усетим онова чувство в стомасите си и да гo използваме по правилния начин. Трябва да го покажем в неделя.

Вече седем пъти през този сезон ни се случи да изправим срещу отбор с нов мениджър. Анализирахме всичко, което Тудор в правил в кариерата си - различни клубове, различни формации. Имаме предвид и играчите, с които Тотнъм разполага. Оттам нататък ще трябва да имаме капацитета да се адаптираме към това, което изисква мачът. Основният ни фокус е върху това, което ние трябва да направим, за да спечелим.

Нямаме нови контузени. Трябва да изчакаме до утре, nо има голяма вероятност Йодегор и Хавертц да се на разположение за дербито", заяви Артета по време на днешната си пресконференция.

