Уулвърхамптън 0:1 Арсенал

Уулвърхамптън и Арсенал играят при резултат 0:1 на "Молиню". Букайо Сака откри резултата в петата минута.



Арсенал стартира двубоя на висока скорост и бързо започна да притеснява защитата на домакините. Още в петата минута Сака се възползва от прекрасно центриране на Деклан Райс и с глава откри резултата. Букайо, който играеше на нова позиция - зад нападателя, отбеляза първия си гол от 3 декември и сложи край на поредица от 15 срещи без попадение.

Лондончани продължиха до доминират и Райс отправи опасен удар в осмата минута, но топката мина покрай вратата. По-късно Мартинели получи отлична възможност да се разпише. След удар на Мадуеке, отразен от Жозе Са, топката стигна до бразилеца, но той не намери точното решение, за да преодолее вратаря. "Вълците" нямаха отговор, а в 22-ата минута им се наложи да извършват принудителна смяна поради контузия на Анхел Гомеш.

