Моят отбор: Капитанските дилеми и възходът на Ливърпул

В новия епизод на „Моят отбор“, предаването на Sportal.bg, посветено на Фентъзи Премиър лийг, гост бе Мила Карабатакова – добре познато име сред българската фентъзи общност със своите задълбочени познания и постоянен интерес към детайлите в играта. Освен като опитен мениджър, тя е известна и със своите пристрастия към Ливърпул, което логично превърна част от разговора в анализ на възхода на „червените“ през последните седмици. В студиото Мила сподели вижданията си за формата на отбора от „Анфийлд“ и кои футболисти от състава са най-надеждните фентъзи активи в момента. Тя обърна внимание на добрата серия на Ливърпул и на това как програмата на отбора в следващите кръгове го превръща в една от най-примамливите опции за мениджърите.

Разговорът обхвана и по-широката картина във Фентъзи Премиър лийг – кои отбори се намират в най-добра позиция спрямо предстоящите мачове, къде се крият потенциалните „диференшъли“ и кои играчи са най-подходящи за капитанската лента в идния кръг. Както винаги, акцентът бе върху баланса между сигурните избори и рисковите ходове, които могат да донесат сериозен скок в класирането. В края на предаването отново бе отправено и напомняне към всички участници в мини-лигата на Sportal.bg. Победителят в крайното класиране след последния кръг на сезона ще получи специална награда – оригинална фланелка на любимия си отбор, което прави битката за челните места още по-оспорвана.

„Моят отбор" продължава да бъде мястото, където фентъзи мениджърите могат да намерят полезни насоки, анализи и идеи за състава си преди всеки кръг от Премиър лийг.