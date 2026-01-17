Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Премиър лийг
  3. Манчестърското дерби разтриса "Моят отбор", фаворитът за капитан обаче е от Ливърпул

Манчестърското дерби разтриса "Моят отбор", фаворитът за капитан обаче е от Ливърпул

  • 17 яну 2026 | 09:04
  • 479
  • 0

Новият епизод на "Моят отбор" предложи поредната доза фентъзи насоки, предпочитания и очквания. Специален гост в нашето студио бе Траян Симеонов. Той се включи със своите наблюдения върху предстоящия кръг и получи ексклузивна брандирана фланелка на Sportal.bg, придружена от фентъзи фразата, която вече се превръща в традиция в предаването.

За всички участници в мини-лигата на Sportal.bg напомняме, че в края на сезона победителят ще спечели оригинална фланелка на любимия си отбор — мотив, който само подсилва борбата в класирането и прави всеки кръг още по-напрегнат. За тези, които намират затруднения с качественото попълване на отборите си, искаме да кажем, да не се притесняват, защото трансферният прозорец е отворен и всекидневно има актуални сделки, както и завръщащи се в първенството играчи от турнира за Купата на африканските нации.

Манчестър Сити договори Марк Геи за ниска сума, "гражданите" с 15-о попълнение за последната година
Манчестър Сити договори Марк Геи за ниска сума, "гражданите" с 15-о попълнение за последната година
 Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща
Арне Слот: Радвам се, че Салах се завръща

Фентъзи мениджърите трябва да бъдат особено внимателни, защото крайният срок за промени по виртуалните ви състави е в 13:00. Кръгът започва с класическото дерби на Манчестър — Юнайтед приема Сити, което неизбежно влияе върху капитанския избор, ротациите и плановете за бъдещи трансфери. Дали Халанд ще бъде отново масовият капитан? Ще рискуват ли с друго от популярните имена или пък като нашия гост си имате отявлен фаворит, но от Ливърпул. Иначе в съревнованието между двамата водещи картината се промени осезаемо. След серия от няколко кръга със сгъстена програма, Алекс успя да натрупа солидна преднина и вече води с 13:8 успеха срещу Милен. Сериозна заявка за краен успех, но в следващите седмици ще разберем дали Милен е способен на обрат.

Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"
Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"
 Карик посочи какви са целите му като временен мениджър на Манчестър Юнайтед
Карик посочи какви са целите му като временен мениджър на Манчестър Юнайтед
 Дербито на Манчестър може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор
Дербито на Манчестър може да ви донесе 65-инчов 4K Ultra HD телевизор
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Челси в опит за първи успех в Премиър лийг с Росиниър

Челси в опит за първи успех в Премиър лийг с Росиниър

  • 17 яну 2026 | 07:48
  • 528
  • 0
Ливърпул приема Бърнли в търсене на първа шампионатна победа през новата година

Ливърпул приема Бърнли в търсене на първа шампионатна победа през новата година

  • 17 яну 2026 | 07:27
  • 1041
  • 0
Фиорентина обяви скръбна вест

Фиорентина обяви скръбна вест

  • 17 яну 2026 | 07:18
  • 4007
  • 0
Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

  • 17 яну 2026 | 06:40
  • 4381
  • 0
Аталанта иска да задържи Луукман

Аталанта иска да задържи Луукман

  • 17 яну 2026 | 05:41
  • 1192
  • 0
Челси иска защитник от Рен

Челси иска защитник от Рен

  • 17 яну 2026 | 05:16
  • 1299
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол, натоварванията са зверски

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол, натоварванията са зверски

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 237
  • 0
Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

  • 17 яну 2026 | 08:19
  • 6006
  • 8
ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 545
  • 0
Хуан Переа се доближава все повече до Левски

Хуан Переа се доближава все повече до Левски

  • 17 яну 2026 | 09:19
  • 1442
  • 3
Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

  • 17 яну 2026 | 06:40
  • 4381
  • 0
Ще сложи ли Реал край на мъките?

Ще сложи ли Реал край на мъките?

  • 17 яну 2026 | 07:06
  • 1790
  • 0