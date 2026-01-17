Манчестърското дерби разтриса "Моят отбор", фаворитът за капитан обаче е от Ливърпул

Новият епизод на "Моят отбор" предложи поредната доза фентъзи насоки, предпочитания и очквания. Специален гост в нашето студио бе Траян Симеонов. Той се включи със своите наблюдения върху предстоящия кръг и получи ексклузивна брандирана фланелка на Sportal.bg, придружена от фентъзи фразата, която вече се превръща в традиция в предаването.

За всички участници в мини-лигата на Sportal.bg напомняме, че в края на сезона победителят ще спечели оригинална фланелка на любимия си отбор — мотив, който само подсилва борбата в класирането и прави всеки кръг още по-напрегнат. За тези, които намират затруднения с качественото попълване на отборите си, искаме да кажем, да не се притесняват, защото трансферният прозорец е отворен и всекидневно има актуални сделки, както и завръщащи се в първенството играчи от турнира за Купата на африканските нации.

Фентъзи мениджърите трябва да бъдат особено внимателни, защото крайният срок за промени по виртуалните ви състави е в 13:00. Кръгът започва с класическото дерби на Манчестър — Юнайтед приема Сити, което неизбежно влияе върху капитанския избор, ротациите и плановете за бъдещи трансфери. Дали Халанд ще бъде отново масовият капитан? Ще рискуват ли с друго от популярните имена или пък като нашия гост си имате отявлен фаворит, но от Ливърпул. Иначе в съревнованието между двамата водещи картината се промени осезаемо. След серия от няколко кръга със сгъстена програма, Алекс успя да натрупа солидна преднина и вече води с 13:8 успеха срещу Милен. Сериозна заявка за краен успех, но в следващите седмици ще разберем дали Милен е способен на обрат.

