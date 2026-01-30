Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. „Моят отбор“: Когато планирането е по-важно от късмета

„Моят отбор“: Когато планирането е по-важно от късмета

  • 30 яну 2026 | 15:38
  • 139
  • 0

В новия епизод на „Моят отбор“, предаването, посветено на Фентъзи футбола, гост бе Юлиан Аспарухов – едно от най-разпознаваемите и константни имена сред българските фентъзи мениджъри. С дългогодишен опит в играта и ясно изграден подход към детайлите, той сподели своята философия за изграждането на отбор и четенето на кръговете в Премиър лийг. Аспарухов е запален фен на Лийдс, а в предаването той насочи вниманието и към представянето на своя любим отбор. По думите му, „Елънд Роуд“ остава едно от най-трудните места за гостуване в шампионата, най-вече при моментната форма на отбора. Атмосферата, агресивният стил и високият интензитет на игра превръщат всеки мач там в сериозно изпитание за съперниците.

Специално място в разговора зае и българският национал Илия Груев, който през последните седмици се утвърди като твърд титуляр в състава на Лийдс. Според Аспарухов, постоянството и дисциплината в играта на Груев са ключови за баланса в средата на терена, а ролята му далеч надхвърля сухата статистика, която често остава встрани от фентъзи точките.

В рамките на епизода гостът коментира и текущите тенденции във Фентъзи футбола, значението на дългосрочното планиране и търпението при избора на играчи, особено в периоди със сгъстен календар и непредвидими ротации. За него трите отбора, от които е най-подходящо да си взимате играчи в бъдещето са Челси, Астън Вила и Манчестър Юнайтед. „Моят отбор“ продължава да бъде място за задълбочени разговори, различни гледни точки и практически съвети от хора, които познават играта отвътре – както на терена, така и във виртуалното ѝ измерение.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

Ливърпул – Нюкасъл: включи се във фен предизвикателство за 65-инчов 4K телевизор

  • 30 яну 2026 | 13:42
  • 1336
  • 0
Еди Хау преди гостуването на "Анфийлд": Не е тайна, че харесвам Екитике

Еди Хау преди гостуването на "Анфийлд": Не е тайна, че харесвам Екитике

  • 30 яну 2026 | 13:36
  • 911
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 53788
  • 20
Артета: Познавам Пеп от 15-годишен, той не играе психологичеси игри

Артета: Познавам Пеп от 15-годишен, той не играе психологичеси игри

  • 30 яну 2026 | 13:23
  • 2637
  • 0
От Премиър лийг се отказали от вкарването на Гигс в "Залата на славата", натискът сега се засилва отново

От Премиър лийг се отказали от вкарването на Гигс в "Залата на славата", натискът сега се засилва отново

  • 30 яну 2026 | 13:00
  • 1337
  • 1
Милан също отправи оферта за Матета

Милан също отправи оферта за Матета

  • 30 яну 2026 | 12:47
  • 2821
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 29782
  • 56
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 53788
  • 20
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 2152
  • 1
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 28197
  • 11
Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

Ден 13 на Australian Open: Пети сет ще реши битката между Синер и Джокович

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 39971
  • 18
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 11156
  • 16