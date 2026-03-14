Ботев (Пловдив) 0:0 Ботев (Враца)

Ботев (Пловдив) и Ботев (Враца) играят при резултат 0:0 в мач от 26-ия кръг на efbet Лига. Срещата е ръководена от главния съдия Мартин Великов.

В момента Ботев (Враца) заема по-предна позиция в класирането, намирайки се на 9-то място с 31 точки след 25 изиграни мача. Пловдивчани са само на точка разлика, заемайки 11-та позиция с 30 точки от същия брой срещи. Интересното е, че въпреки по-ниската си позиция, "канарчетата" от Пловдив имат значително по-добра голова разлика, отбелязвайки 29 гола и допускайки 33, докато врачани са отбелязали едва 17 гола, но са допуснали само 20.

Ботев (Пловдив) показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи, два равни мача и една загуба. "Канарчетата" завършиха наравно с ЦСКА 1948 (0:0), преди това победиха Септември (София) с 2:0, направиха равенство с Монтана 0:0 и изненадващо надвиха шампиона Лудогорец с 2:1. Ботев (Враца) също демонстрира колеблива форма с една победа, три равенства и една загуба.

Формация "Наздравица", която спечели "жълто-черните" сърца, отново се завърна на Колежа. Преди началото на двубоя изпълнителите подгряха стадиона с "Излел е Дельо хайдутин". Николай Минков беше беше награден за най-добър футболист на Пловдив. Бранителят спечели анкетата сред спортните журналисти.

В 5-ата минута Минков подари топката на Гайегос. Последва удар на футболиста на гостите към далечни ъгъл на вратата, но топката премина покрай гредата.

Стартови състави:

БОТЕВ: 29. Даниел Наумов, 8. Тодор Неделев, 10. Емерсон Родригез, 17. Николай Минков, 19. Антоан Конте, 28. Енрике Жоку, 30. Франклин Чагас, 41. Закария Тандано, 45. Едсон Да Силва, 87. Симеон Петров, 90. Самуел Калу;

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Марин Орлинов, 12. Илия Юруков, 17. Хосе Гайегос, 21. Радослав Цонев, 22. Мартин Стойчев, 24. Мартин Смоленски, 33. Кристиян Малинов, 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов, 55. Дорде Йовичич, 79. Марин Петков;