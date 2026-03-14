  Арсенал няма право на грешка срещу Евертън

  • 14 март 2026 | 06:15
Арсенал няма право на грешка срещу Евертън

Арсенал и Евертън ще се изправят един срещу друг в мач от поредния кръг на Премиър лийг днес от 19:30 часа на стадион "Емиратс" в Лондон. Срещата ще бъде ръководена от съдията Андрю Мадли. Двубоят е много важен за "топчиите", които с всички сили бранят лидерската позиция в класирането.

Арсенал е начело в таблицата с 67 точки след 30 изиграни мача. "Топчиите" имат впечатляваща голова разлика с 59 отбелязани и само 22 допуснати гола, което показва както силата на тяхната атака, така и стабилността на защитата им. На "Емиратс" отборът на Микел Артета е спечелил 35 точки и в това отношение отстъпва само на Манчестър Сити.

Евертън се намира на 8-а позиция с 43 точки от 29 мача, като отборът е отбелязал 34 гола и е допуснал 33. "Карамелите" са еин от най-силните гости в Премиър лийг с 24 точки.

Арсенал демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача с четири победи и едно равенство. "Топчиите" завършиха наравно 1:1 с Байер (Леверкузен) в Шампионската лига, преди това надвиха Мансфийлд с 2:1 в мач от ФА Къп и записаха три последователни победи в Премиър лийг – срещу Брайтън с 1:0, срещу Челси с 2:1 и срещу Тотнъм с 4:1.

Евертън редува силни и слаби мачове, като регистрира три победи и две загуби в последните си пет мача. "Карамелите" победиха Бърнли с 2:0 и Нюкасъл с 3:2, но преди това загубиха от Манчестър Юнайтед с 0:1 и от Борнемут с 1:2. По-рано отборът постигна победа с 2:1 срещу Фулъм.

Мартин Субименди се очертава като ключов играч за Арсенал в предстоящия мач. Испанският полузащитник показва отлична форма през последните седмици. Неговото партньорство с Деклан Райс в средата на терена се превърна в основен фактор за успехите на "топчиите" през сезона.

Джеймс Гарнър ще бъде играчът, на когото треньорският щаб на Евертън ще разчита най-много. Английският халф демонстрира стабилни изяви през целия сезон и се очаква да бъде двигателят на отбора в опитите му да противостои на силния състав на Арсенал.

Последният път, когато Арсенал и Евертън се срещнаха, беше на 20 декември 2025 г. в мач от Премиър лийг, който завърши с победа за "топчиите" с 1:0 на "Хил Дикинсън Стейдиъм". Преди това, на 5 април 2025 г., двата отбора завършиха наравно 1:1, отново на стадиона на Евертън.

В последните пет срещи между двата отбора Арсенал има предимство с три победи и две равенства, като Евертън не е успявал да победи "топчиите" от 2023 година.

Снимки: Gettyimages

