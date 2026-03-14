Лесна задача за Реал Мадрид в Ла Лига

Реал Мадрид ще посрещне Елче в мач от поредния кръг на Ла Лига. Двубоят ще започне в 22:00 часа на стадион "Сантиаго Бернабеу". Кралският клуб ще се опита да запише важна победа в борбата за титлата. Елче, от своя страна, се бори за оцеляване в елита и ще търси точки в това трудно гостуване.

Реал Мадрид заема второто място в класирането с 63 точки от 27 изиграни мача и с впечатляваща голова разлика от 56 отбелязани и 23 допуснати гола. "Белите" преследват лидера Барселона, като всяка загуба на точки в този етап от сезона може да се окаже решаваща.



Елче се намира в дъното на таблицата, заемайки 17-а позиция с 26 точки. Тимът има 35 отбелязани и 41 допуснати гола. На чужд терен Елче е спечелил само 4 точки, което е най-лошото постижение в цялата дивизия.

Реал Мадрид демонстрира непостоянна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. "Белите" впечатлиха с убедителна победа срещу Манчестър Сити (3:0) в Шампионската лига на 11 март, а преди това изтръгнаха драматичен успех като гост на Селта (2:1). Отборът обаче претърпя изненадваща домакинска загуба от Хетафе (0:1) на 2 март. В Шампионската лига мадридчани надиграха Бенфика (2:1), но преди това отстъпиха на Осасуна като гост (1:2).



Елче е в тежка ситуация с три загуби и две равенства в последните си пет срещи. Последният мач на отбора завърши със загуба от Виляреал (1:2), преди това беше постигнато равенство с Еспаньол (2:2). Серията включва още загуби от Атлетик Билбао (1:2), равенство с Осасуна (0:0) и поражение от Реал Сосиедад (1:3).

Реал Мадрид разчита на звездата си Винисиус Жуниор, който показва добра форма в последните мачовенезависимо от пропуснатата дузпа срещу Манчестър Сити. Килиан Мбапе и Джуд Белингам продължават да лекуват травми, а младокът Тиаго Питарч вероятно отново ще е титуляр.



За Елче Алейш Фебас ще трябва да поеме лидерската роля в средата на терена. Гостите ще разчитат на опита на Рафа Мир и Андре Силва в нападение, за да изненадат домакините с бързи контраатаки. Отборът ще се опита да повтори представянето си от първия полусезон, когато успя да измъкне равенство срещу Реал Мадрид.

Последната среща между двата отбора се състоя на 23 ноември 2025 г. в мач от Ла Лига, който завърши с равенство 2:2 на стадиона на Елче. Преди това, в предишния сезон, Реал Мадрид постигна убедителна победа с 4:0 като домакин на 15 февруари 2023 г.



В историята на двубоите между двата отбора се открояват и други интересни резултати, включително победа на Реал Мадрид с 3:0 като гост на 19 октомври 2022 г. и равенство 2:2 на "Бернабеу" на 23 януари 2022 г. В мач за Купата на краля на 20 януари 2022 г., Реал Мадрид победи Елче с 2:1 като гост.

