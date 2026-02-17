Арсенал се договори със Сака за нов договор

Популярни
  • 17 фев 2026 | 18:10
  • 209
  • 0
Букайо Сака е подписал нов петгодишен договор с Арсенал, съобщава “Би Би Си”. Според медията крилото ще получава около 300 000 лири на седмица, което ще го направи най-скъпоплатения футболист на клуба. Преговорите между двете страни са продължили почти година, като Сака е дал устното си съгласие през януари.

Новината идва в момент, в който Арсенал все още е в битката за четири трофея през този сезон. Букайо е поредният играч, който обвързва бъдещето си с “артилеристите”. През лятото нови дългосрочни договори подписаха Уилям Салиба, Габриел Магаляеш, Итън Нуанери и Майлс Люис-Скели.

Снимки: Gettyimages

