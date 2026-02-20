Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Горетцка дава приоритет на Арсенал

Горетцка дава приоритет на Арсенал

  • 20 фев 2026 | 09:37
  • 723
  • 0

Полузащитникът на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка дава приоритет на трансфер в Арсенал на фона на интерес от няколко европейски клуба, съобщава Bild.

Междувременно, Байер (Леверкузен) е последният отбор, който се присъединява към надпреварата за 31-годишния германец. “Аспирините” обаче може да се затруднят да постигнат заплатата му, която надхвърля 10 милиона евро годишно. Горетцка, който е свързван и с Атлетико Мадрид и Милан, ще стане свободен агент, когато договорът му с Байерн изтече на 30 юни 2026 г. Халфът е в баварския клуб от юли 2018 г. Той е отбелязал два гола в 30 мача през този сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

Спалети е вдигнал мерника на шестима, ако остане начело на Ювентус

  • 20 фев 2026 | 07:33
  • 2353
  • 0
Дибала ще се размине с операция, Соуле - не

Дибала ще се размине с операция, Соуле - не

  • 20 фев 2026 | 07:02
  • 1506
  • 0
Фиго: Не аз играх с Роналдо, а той игра с мен

Фиго: Не аз играх с Роналдо, а той игра с мен

  • 20 фев 2026 | 05:03
  • 5007
  • 0
Киоун: Арсенал трябва да спре да изпуска възможности или да забрави за титлата

Киоун: Арсенал трябва да спре да изпуска възможности или да забрави за титлата

  • 20 фев 2026 | 04:40
  • 2745
  • 0
Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

Италианският футбол е застрашен от... 50-годишен провал

  • 20 фев 2026 | 03:48
  • 4886
  • 9
Бивш играч на Бенфика и Реал: Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм

Бивш играч на Бенфика и Реал: Не мисля, че Винисиус е жертвата в този филм

  • 20 фев 2026 | 03:22
  • 3351
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 86244
  • 367
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 99
  • 0
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 6691
  • 7
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 4936
  • 0
Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

Голям скандал след Лудогорец - Ференцварош, може да има тежко наказание от УЕФА (видео)

  • 20 фев 2026 | 00:41
  • 60491
  • 30
Хьогмо: Спечелихме с воля

Хьогмо: Спечелихме с воля

  • 20 фев 2026 | 00:28
  • 16834
  • 5