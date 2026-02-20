Горетцка дава приоритет на Арсенал

Полузащитникът на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка дава приоритет на трансфер в Арсенал на фона на интерес от няколко европейски клуба, съобщава Bild.

Междувременно, Байер (Леверкузен) е последният отбор, който се присъединява към надпреварата за 31-годишния германец. “Аспирините” обаче може да се затруднят да постигнат заплатата му, която надхвърля 10 милиона евро годишно. Горетцка, който е свързван и с Атлетико Мадрид и Милан, ще стане свободен агент, когато договорът му с Байерн изтече на 30 юни 2026 г. Халфът е в баварския клуб от юли 2018 г. Той е отбелязал два гола в 30 мача през този сезон.

🚨 Arsenal are the priority destination for Bayern Munich midfielder Leon Goretzka as he weighs up his next move. 🇩🇪



Bayer Leverkusen have now entered the race and made contact with his camp, but could struggle to match his salary demands of over €10M per season. Atlético… pic.twitter.com/RQe1No0HqU — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 20, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages