Рууни се надява Арсенал да спечели титлата и Гуардиола да остане в Ман Сити

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни се надява Пеп Гуардиола да остане в Манчестър Сити отвъд този сезон, защото е наложил стандарт, към който всички други мениджъри да се придържат. 55-годишният испанец е начело на „гражданите“ от 2016 година, извеждайки ги до шест титли във Висшата лига в този период. Въпреки това има несигурност относно неговото оставане в Сити през следващия сезон, като се очаква той да вземе решение за бъдещето си в края на сезона.

„Някои играчи ще искат той да напусне, други ще искат да остане, зависи дали си в отбора или не, а това е същото с всеки мениджър. Аз се надявам да остане, защото той е брилянтен за Висшата лига, а е хубаво тук да бъдат най-добрите наставници. Той наложи стандарт през последните 10 години, с който всички други трябва да се съобразяват“, заяви Рууни в своя подкаст, цитиран от BBC.

През декември тогавашният мениджър на Челси Енцо Мареска беше свързан със завръщане в Манчестър Сити, където преди беше помощник на Пеп Гуардиола. Рууни обаче смята, че легендата на клуба Венсан Компани по-добре би паснал в ролята на старши треньор на бившия си отбор.

„Ако Пеп наистина си тръгне, те трябва да доведат Венсан Компани. Той познава клуба и постига успехи в Байерн (Мюнхен). Изглежда сякаш е научил много от Пеп. Самият Гуардиола сигурно ще избере следващия мениджър. Ако си тръгва, най-вероятно ще бъде част от процеса по избирането на новия. Просто мисля, че Пеп гледа към себе си като учител и след 10 години прекарани в клуба, ще иска да го остави в добра позиция“, добави Рууни.

Англичанинът добави, че се надява Арсенал да запази преднината си и да спечели титлата в Англия. „Мисля, че голям фактор ще бъде дали Манчестър Сити и Арсенал се срещнат в Шампионската лига. Емоциите около финала за Купата на лигата и мачовете от Шампионската лига са това, което ще донесе разликата - който спечели тези мачове, според мен ще спечели първенството. Бих предпочел Арсенал да го спечели. Прекарах 13 години в Манчестър Юнайтед! За мен Ливърпул са тези, които не бих искал да спечелят Висшата лига, а Сити е точно след тях“, обясни Рууни.

Към момента Манчестър Сити заема второто място с 53 точки и изостава на 5 зад Арсенал, но е с мач по-малко.