Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Удинезе
  3. Ювентус с шанс да влезе в топ 4

  • 14 март 2026 | 06:30
  • 120
  • 0
Удинезе и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на италианската Серия "А". Срещата на "Блуенерджи Стейдиъм" е с начален час 21:45. Главен съдия на двубоя ще бъде Маурицио Мариани, който ще следи за спазването на правилата на терена. Двата отбора имат различни цели, но еднакво се нуждаят от трите точки.

Удинезе се намира на 11-то място в Серия "А" с 36 точки след 28 изиграни мача, а головата разлика на тима е 33:41. "Фриуланите" са в относително спокойна позиция в средата на таблицата, на безопасно разстояние от зоната на изпадащите. Като домакин отборът е спечелил 19 точки.

Ювентус заема 6-а позиция с 50 точки и голова разлика 50:28. "Старата госпожа" изостава от водещите отбори в борбата за титлата, но все още има шансове да се бори за топ 4. Тимът на Лучано Спалети е само на точка зад Комо и Рома. Като гост "бинаконерите" са взели 21 точки.

Удинезе влиза в този мач с нестабилна форма, записвайки 1 победа, 1 равенство и 3 загуби в последните си 5 мача. Отборът започна с три последователни загуби - срещу Лече (1:2), Сасуоло (1:2) и Болоня (0:1). След това обаче "фриуланите" постигнаха впечатляваща победа срещу Фиорентина (3:0) и завършиха наравно с Аталанта (2:2).

Ювентус от своя страна показва колебливи резултати с 2 победи, 1 равенство и 2 загуби. "Бианконерите" претърпяха две поражения в рамките на седмица - от Галатасарай (2:5) в Шампионската лига и от Комо (0:2) в Серия "А". След това обаче отборът се възстанови с победа в реванша срещу Галатасарай (3:2), драматично равенство с Рома (3:3) и убедителна победа срещу Пиза (4:0).

Удинезе разчита на Йеспер Карлстрьом като ключов играч за предстоящия мач. Шведският полузащитник се очаква да бъде двигателят в средата на терена за домакините. Отборът ще разчита и на нападателите Адам Букса и Кийнън Дейвис, които трябва да създават проблеми на защитата на Ювентус.

За гостите от Торино младата звезда Кенан Йълдъз се очертава като основна заплаха в атака. Турският талант показва отлична форма през сезона и ще бъде под специално наблюдение от защитата на Удинезе. Мануел Локатели отново ще има важна роля в средата на терена за "старата госпожа".

Последният път, когато двата отбора се срещнаха, беше на 2 декември 2025 г. в мач от Купата на Италия, когато Ювентус победи Удинезе с 2:0. Преди това, в мач от Серия "А" на 29 октомври 2025 г., Ювентус надделя с 3:1.

Всъщност, в последните пет срещи между двата отбора Ювентус има превес с 4 победи, докато Удинезе е спечелил само веднъж - на 12 февруари 2024 г. с 1:0 като гост в Торино.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

