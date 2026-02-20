Киоун: Арсенал трябва да спре да изпуска възможности или да забрави за титлата

Мартин Киоун, един от най-титулуваните защитници в историята на Арсенал и човек, който знае какво представлява шампионският манталитет отвътре, не спести критиките си след резултат, който той определи като „изключително разочароващ“. Става въпрос за равенството между "артилеристите" и последния в класирането Уулвърхамптън (2:2). За бившия английски национал проблемът не беше тактически, а психологически, и това беше видимо в сряда вечер.

Той посочи забележимо влошаване на езика на тялото на играчите, докато Уулвс осъществяваха обрата си, идентифицирайки отбор, който „се надяваше“ да спечели, вместо „да вземе“ победата – разграничение, което според него разделя претендентите от шампионите.

„Трудна вечер. Изключително разочароващо“, каза Киоун. „Това е един от онези моменти, в които, ако искаш да си шампион, трябва да го вземеш. Изглеждаше, че твърде много играчи се надяваха да преминат финалната линия, но нямаше достатъчно убеденост в последната третина. Огромна точка за Уулвс.“

Това, което засили разочарованието на Киоун, беше самоличността на противника. Уулвс влязоха в мача като последен отбор във Висшата лига, което направи загубените точки не просто разочароващи, но, според бившия защитник, непростими за отбор с истински амбиции за титлата.

Предвид предстоящото гостуване на "Етихад Стейдиъм" срещу Манчестър Сити, Киоун беше недвусмислен относно това какво представляват тези мачове в архитектурата на една шампионска кампания.

„Арсенал все още трябва да гостува на Манчестър Сити. Всичко е отворено“, каза той. „Играеш срещу последния отбор във Висшата лига, трябва да спечелиш този мач, а Арсенал го изпуснаха през пръстите си.“

Логиката е безмилостна, но трудно може да се оспори. Ако Арсенал не може да превърне преднина от два гола срещу най-слабия отбор в дивизията у дома, перспективата да вземе точки от шампионите на техен терен става значително по-трудна задача.

Киоун не отписа напълно шансовете на Арсенал за титлата. С пет точки преднина на върха, при оставащи мачове, надпреварата далеч не е приключила. Но бившият защитник отправи директно предизвикателство към Артета и неговите играчи, призовавайки ги да превърнат болката от Молиню в състезателно гориво, вместо да позволят тя да ескалира в криза на доверието.

„Вижте, Арсенал са с пет точки преднина на върха на таблицата, всичко е все още отворено. Все още има шанс да спечелят, въпросът е как ще се възстановят сега“, каза Киоун. „Отборът имаше огромна възможност тази вечер да увеличи преднината си. Тази болка ще трябва да се използва като кислород занапред. Не можеш да продължаваш да изпускаш възможности от печеливши позиции; това се случва на Арсенал много често тази година.“

Последното изречение носи най-острия ръб. Това не беше представено като изолирана грешка или нещастна вечер. Киоун изрично го определи като повтарящ се модел, който, ако не бъде адресиран от треньорския щаб на Артета, заплашва да се превърне в определяща уязвимост на Арсенал в края на сезона.

