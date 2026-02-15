Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

  15 фев 2026 | 07:06
  • 755
  • 0
Ден 9 на Игрите в Милано - девет комплекта медали ще се разпределят днес

Девет комплекта медали ще бъдат разпределени в деветия ден от Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026.

Днес се бъдат решени медалите на 12.5 км преследване при мъжете в биатлона, а началото е в 12:15 часа българско време. В 12:46 часа започват финалите при мъжете в ски-свободен стил. В 13:00 часа ще се решат отличията и в мъжката щафета на 4 по 7.5 км в ски крос-кънтри.

В 14:30 часа започва битката за разпределението на отличията в гигантския слалом при жените в алпийските ски.

15:35 часа е отборната смесена надпревара в сноуборд кроса.

В 15:45 часа е преследване на 10 км в женския биатлон.

Финалът на 500 м при жените в бързото пързаляне с кънти и насрочен за 18:03. В 19:00 часа ще се решат медалите в отборната смесена надпревара в скелетона.

В 20:57 започва финалът в индивидуалната надпревара в ски скоковете при жените.

