  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Норвегия дръпна в класирането по медали

Норвегия дръпна в класирането по медали

  • 16 фев 2026 | 03:51
Норвегия дръпна в класирането по медали

Норвегия увеличи преднината си на върха в класирането по медали след края на деветия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

В мъжката щафета в ски-бягането с важното участие на легендата Йоханес Клаебо скандинавците взеха 11-ия си златен медал, а по-късно днес Анна Один Стрьом спечели ски-скока за жени от голяма шанца.

Йоханес Клаебо със злато №4 в Милано - Кортина, вече е най-великият зимен олимпиец!
Йоханес Клаебо със злато №4 в Милано - Кортина, вече е най-великият зимен олимпиец!

Италия е на 2-ата позиция с национален рекорд по отличия, постигнат още преди началото на последната седмица.

Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри
Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри

България с двата си бронзови медала слезе на 24-о място, след като Финландия се изкачи една стъпка по-нагоре.

Позитивен финал на българското участие на деветия ден в Милано - Кортина
Позитивен финал на българското участие на деветия ден в Милано - Кортина
Още от Милано - Кортина 2026

Владислав Хераскевич не се отказва от съдебната битка срещу МОК

Владислав Хераскевич не се отказва от съдебната битка срещу МОК

  • 16 фев 2026 | 03:43
Минерва Хазе и Никита Володин поведоха след кратката програма при спортните двойки

Минерва Хазе и Никита Володин поведоха след кратката програма при спортните двойки

  • 16 фев 2026 | 03:36
Вижте акцентите от Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина

Вижте акцентите от Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина

  • 16 фев 2026 | 01:53
Груповата фаза на хокейния турнир приключи с резултатни мачове и жесток бой

Груповата фаза на хокейния турнир приключи с резултатни мачове и жесток бой

  • 16 фев 2026 | 01:32
Анна Одине Стрьом спечели историческия първи женски скок от голяма шанца

Анна Одине Стрьом спечели историческия първи женски скок от голяма шанца

  • 15 фев 2026 | 22:33
Алберт Попов започва с номер 18 в десетия ден на Игрите

Алберт Попов започва с номер 18 в десетия ден на Игрите

  • 15 фев 2026 | 21:51
Водещи Новини

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
