Норвегия дръпна в класирането по медали

Норвегия увеличи преднината си на върха в класирането по медали след края на деветия състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

В мъжката щафета в ски-бягането с важното участие на легендата Йоханес Клаебо скандинавците взеха 11-ия си златен медал, а по-късно днес Анна Один Стрьом спечели ски-скока за жени от голяма шанца.

Италия е на 2-ата позиция с национален рекорд по отличия, постигнат още преди началото на последната седмица.

България с двата си бронзови медала слезе на 24-о място, след като Финландия се изкачи една стъпка по-нагоре.

