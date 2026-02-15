Нидерландските кралици отново доминираха в Милано - Кортина 2026

Една от гордостите на Нидерландия в бързото пързаляне с кънки Фемке Кок спечели първата си олимпийска титла с нов олимпийски рекорд. 25-годишната звезда беше безапелационно най-добра на 500 метра (36,49) на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026.
Не по-малко известната ѝ сънародничка (и приятелка на Джейк Пол) Юта Леердам завърши на второ място - двете размениха позициите си от преди шест дни в дистанцията 1000 метра.
Трета остана Михо Такаги с пасив от 0.78 секунди, а на най-нежеланата четвърта позиция се нареди италианката Серена Пергер - само на 0.03 от бронзовото отличие. Японката добави бронз към среброто на 500 метра от Игрите преди четири години, а тук в Милано - Кортина 2026 беше трета и на 1000 метра. Такаги вече има девет медала от Олимпийски игри.
Още преди старта Кок беше абсолютната фаворитка на 500 метра, тъй като доминираше през целия сезон на тази дистанция. Спринтьорската сензация спечели генералното класиране в Световната купа и вече има серия от 24 поредни победи на „своята“ дистанция. По-рано през сезона топ състезателката подобри и световния рекорд, като стана първата нидерландка от Аннамари Томас през 1999 г. насам, която поставя световен рекорд.
Миналия понеделник Кок спечели сребърен медал на 1000 метра, като тогава постави и олимпийски рекорд. Леердам обаче веднага подобри това време, което донесе на 27-годишната състезателка златото. С резултат 37,15 тя този път заслужи сребро. Анна Боерсма също изглеждаше на път към силно време, но в заключителната фаза на бягането си едва не падна и затова завърши едва на 15-о място.
Разликата във времената между победителката Кок и втората Леердам на 500 метра беше 0,66 секунди. Това е повече от два пъти по-голяма разлика от тази между победителката Франческа Лолобриджида и четвъртата Сандрин Тас (Белгия) на 5000 метра, където разликата беше 0,30 секунди.
Олимпийското време на Кок е и петото най-бързо в историята, както и най-бързото време, постигано някога на нискоразположена писта.