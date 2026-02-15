Нидерландските кралици отново доминираха в Милано - Кортина 2026

Една от гордостите на Нидерландия в бързото пързаляне с кънки Фемке Кок спечели първата си олимпийска титла с нов олимпийски рекорд. 25-годишната звезда беше безапелационно най-добра на 500 метра (36,49) на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026.

Не по-малко известната ѝ сънародничка (и приятелка на Джейк Пол) Юта Леердам завърши на второ място - двете размениха позициите си от преди шест дни в дистанцията 1000 метра.

Трета остана Михо Такаги с пасив от 0.78 секунди, а на най-нежеланата четвърта позиция се нареди италианката Серена Пергер - само на 0.03 от бронзовото отличие. Японката добави бронз към среброто на 500 метра от Игрите преди четири години, а тук в Милано - Кортина 2026 беше трета и на 1000 метра. Такаги вече има девет медала от Олимпийски игри.

🔥🇮🇹 | GOUD VOOR FEMKE KOK! Wat een geweldige race van de Nederlandse, die met een olympisch record iedereen naar huis rijdt. Wat een rit! ⛸️🇳🇱 #MilanoCortina2026



Winterspelen 👀 HBO Max pic.twitter.com/b39tR5dvCR — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 15, 2026

Още преди старта Кок беше абсолютната фаворитка на 500 метра, тъй като доминираше през целия сезон на тази дистанция. Спринтьорската сензация спечели генералното класиране в Световната купа и вече има серия от 24 поредни победи на „своята“ дистанция. По-рано през сезона топ състезателката подобри и световния рекорд, като стана първата нидерландка от Аннамари Томас през 1999 г. насам, която поставя световен рекорд.

Daar is maar 1 woord voor.......... FENOMENAAL.......... Wat een TOPPERS.......... Nu de rollen omgedraaid.......... Femke KOK de GOUDEN medaille en Jutta LEERDAM een ZILVEREN medaille op de 500 meter. pic.twitter.com/74ln9nntqv — Aldert v.d. Schaaf (@AldertvdSchaaf) February 15, 2026

Миналия понеделник Кок спечели сребърен медал на 1000 метра, като тогава постави и олимпийски рекорд. Леердам обаче веднага подобри това време, което донесе на 27-годишната състезателка златото. С резултат 37,15 тя този път заслужи сребро. Анна Боерсма също изглеждаше на път към силно време, но в заключителната фаза на бягането си едва не падна и затова завърши едва на 15-о място.

Разликата във времената между победителката Кок и втората Леердам на 500 метра беше 0,66 секунди. Това е повече от два пъти по-голяма разлика от тази между победителката Франческа Лолобриджида и четвъртата Сандрин Тас (Белгия) на 5000 метра, където разликата беше 0,30 секунди.

Jutta Leerdam, campeã olímpica dos 1000 metros com recorde olímpico incluído e hoje medalha de prata.



Femke Kok, campeã olímpica dos 500 metros com recorde olímpico.



Dobradinha neerlandesa nos 500 metros, que partilham juntas com as medalhas.#Olympics #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/6tG2A7ytd0 — Miguel Martinho (@MiguelMartinho7) February 15, 2026

Олимпийското време на Кок е и петото най-бързо в историята, както и най-бързото време, постигано някога на нискоразположена писта.