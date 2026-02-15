Пълен провал за Василев и Тодев в преследването, титла за Понсилуома

Константин Василев завърши 57-ми, а Благой Тодев дори не финишира в днешното мъжко преследване на 12.5 километра в биатлона от програмата на Олимпийските игри в Милано – Кортина.

Тодев стартира 42-ри, но още в първата си визита на рубежа допусна три грешки, след което добави още две във втората си стрелба. Той направи чиста първа стрелба от положение прав, но малко след началото на четвъртата обиколка беше затворен с обиколка и за него състезанието приключи.

Василев пък тръгна 56-ти и завъртя една наказателна обиколка в първата си стрелба, след което добави три на втората си и още една на третата. Младият български биатлонист беше близо до това да бъде затворен с обиколка, но успя да се спаси, достигайки до последната стрелба, в която допусна още две грешки, след което пресече финалната линия на последната 57-ма позиция, тъй като всички зад него, начело с Тодев, не завършиха.

Представителят на Швеция Понсилуома спечели златния медал, тръгвайки от седмата позиция. Шведът свали 19 от своите 20 мишени, допускайки една грешка във втората си визита на рубежа. Преди последната стрелба той изоставаше с 30 секунди от французина Емилиян Жаклен, който допусна две грешки и по този начин изпусна едно наглед сигурно злато.

🥇 Speed, precision and control wins a very first Olympic #Gold medal for Martin PONSILUOMA in the biathlon men's 12.5km pursuit 🔥



This marks Sweden’s first biathlon medal of #MilanoCortina2026 and their first Gold medal in the event since 2010 🤩 @biathlonworld |… pic.twitter.com/0ZnnEkPOSC — The Olympic Games (@Olympics) February 15, 2026

Това пък отвори вратата пред Понсилуома, който с перфектна стрелба се възползва от тази покана и грабна златото. Втори на 20.6 зад него завърши норвежецът Стурла Холм Легрейд, за когото това е трети медал от Игрите в Италия след двата бронза в индивидуалния старт на 20 километра и спринта на 10 км.

🥈 Sturla Holm LAEGREID scores his third medal and first #Silver of #MilanoCortina2026 in the biathlon men's 12.5km pursuit 👏



That makes for a total tally of four Olympic medals for Norway in his career. Outstanding 🔥 @biathlonworld | #MedalAlert | #Samsung |… pic.twitter.com/wOofNaniRj — The Olympic Games (@Olympics) February 15, 2026

За Жаклен пък остана бронзовото отличие след двете грешки в последната стрелба. По-рано французинът беше допуснал една неточност и в първата си стрелба, за да завърши с общо три. Сребърният медалист Легрейд направи две наказателни обиколки след пропуски в първата и третата стрелби.

Програмата на състезанията по биатлон на Олимпийските игри в Италия продължава в 15:45 часа българско време с женското преследване на 10 км. В него участие ще вземат Милена Тодорова и бронзовата медалистка от индивидуалния старт на 15 км Лора Христова, които ще стартират съответно четвърта и 11-та.

