Черно море трябва да внимава с напредвидимия Септември

Черно море трябва да внимава с напредвидимия Септември

Септември (София) и Черно море ще се изправят един срещу друг в мач от 25-ия кръг на efbet Лига за сезон Срещата на стадион "Локомотив" в София започва в 15:00ч. Главен съдия на двубоя ще бъде Геро Писков.

Черно море се намира в значително по-добра позиция в класирането, заемайки 5-то място с 37 точки след 24 изиграни мача. Варненци имат солидна защита с едва 17 допуснати гола и 27 отбелязани. От друга страна, Септември (София) се бори за оцеляването си в елита, намирайки се на 14-та позиция с 21 точки от 23 мача. Столичани имат сериозни проблеми в защита с 46 допуснати гола, което е сред най-слабите показатели в лигата.

Септември (София) показва непостоянна форма в последните си пет мача с две победи и три загуби. Столичани загубиха последния си мач срещу Ботев (Пловдив) с 0:2, но преди това постигнаха изненадваща победа срещу ЦСКА с 2:0. Черно море от своя страна е в серия от четири поредни мача без победа, с четири равенства и една загуба. Наставникът на варненци Илиан Илиев дори сподели, че обмисля да подаде оставка, но от клуба заявиха, че вярват напълно на наставника.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Черно море има значително предимство с три победи и две равенства. Треньорът на Черно море Илиан Илиев определи група от 21 футболисти за гостуването в столицата. От нея заради наказание отпадна Ертан Томбак. Сред избраниците на наставника на „моряците“ попадна Живко Атанасов, който пропусна домакинството на Арда заради болежки. Всички останали играчи ще са на разположение на Илиан Илиев за двубоя в София.

