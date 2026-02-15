Популярни
  Милано - Кортина 2026
Йоханес Клаебо със злато №4 в Милано - Кортина, вече е най-великият зимен олимпиец!

  • 15 фев 2026 | 14:05
  • 2820
  • 2
Норвежкият ски-бегач Йоханес Хьофслот Клаебо вече официално е най-великият олимпиец участвал на Зимни игри!

Йоханес Клаебо и неговите съотборници Емил Инверсен, Мартин Ниенгет, Ейнар Хедегарт спечелиха безапелационно щафетата на 4 по 7,5 км за мъже в Милано - Кортина.

Норвегия се завърна на олимпийския връх в отборната щафета в ски бягането, след като фаворитите Емил Иверсен, Мартин Ниенгет, Ейнар Хедегор и Йоханес Клаебо стигнаха с лекота до първото място в дисциплината 4 по 7.5 км на пистата в Тезеро.

Днес норвежците отстъпваха само в първия пост на Емил Иверсен срещу американеца Бен Огдън, но щафетата на САЩ постепенно загуби темпо и финишира извън призовите места.

Скандинавците изминаха дистанцията за 1:04:24.5 часа и спечелиха щафетата с 22.2 секунди срещу основния си съперник за златото Франция, който бе в състав Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож и Виктор Ловера.

Трета с изоставане от 47.9 секунди завърши щафетата на Италия с Давиде Грац, Елиа Барп, Мартино Каполо и Федерико Пелегрино.

В Милано-Кортина 2026 норвежците спечелиха шестата си отборна титла в ски бягането и първа от Пьончан 2018 насам. Преди четири години, когато щафетата все още бе класическите четири поста по 10 км, шампиони станаха неутралните спортисти от Русия. 

Титлата в щафетното ски бягане бе 11-а за Норвегия в Милано-Кортина 2026. Вчера дамите заслужиха деветата, а десетата бе дело на Марен Киркеайде в спринта на 7.5 км по биатлон.

Триумф за Норвегия в женската щафета на Игрите в Милано - Кортина
Триумф за Норвегия в женската щафета на Игрите в Милано - Кортина

Йоханес Клаебо пък стигна до мечтания 9-и златен медал от Олимпийски игри и вече е еднолично на първото място, с което изпревари своите сънародници Бьорн Дели, Марит Бьорген и Оле Айнар Бьорндален, които останаха с по 8 олимпийски титли.

Така Йоханес Клаебо спечели своето четвърто поредно олимпийско злато от Игрите в Милано - Кортина

Ски бягане, щафета 4 по 7.5 км, мъже:
1. Норвегия (Емил Иверсен, Мартин Ниенгет, Ейнар Хедегор и Йоханес Клаебо) - 1:04:24,5 часа
2. Франция (Тео Шели, Юго Лапалю, Матис Делож и Виктор Ловера) - на 22.2 секунди
3. Италия (Давиде Грац, Елиа Барп, Мартино Каполо и Федерико Пелегрино) - на 47.9 секунди

Уникален! Йоханес Клаебо с трето злато в Милано - Кортина и 8-а олимпийска титла
Уникален! Йоханес Клаебо с трето злато в Милано - Кортина и 8-а олимпийска титла
