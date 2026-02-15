Историческо първо олимпийско злато на сняг за Великобритания

Шарлот Банкс направи впечатляващо завръщане след разочароващото си отпадане на четвъртфиналите в индивидуалния сноуборд крос при жените, за да стане олимпийска шампионка за първи път в смесеното състезание заедно с Хю Найтингейл. Така двамата влязоха в историята, носейки на Великобритания първия ѝ олимпийски златен медал на сняг (другите ѝ са на лед или в улей).

Също така за първи път Великобритания печели повече от едно злато на една Зимна олимпиада - Мат Уестън стана шампион в скелетона в Милано - Кортина 2026.

24-годишният Найтингейл направи едно от най-силните си спускания в кариерата в парка в Ливиньо и изведе Великобритания на второ място след мъжката серия, само на 0,14 секунди зад Франция. В женската част французойката Леа Каста увеличи аванса до над секунда в горната част на 1,1-километровото трасе. Банкс обаче подходи търпеливо, направи впечатляващо изпреварване във втората половина и удържа съперничката си, за да спечели олимпийското злато с 0,43 секунди разлика.

Нямаше бурни празненства от страна на Банкс, но емоцията беше очевидна, когато Найтингейл се втурна да я прегърне на финала. Това бе истинско изкупление за 30-годишната състезателка след болезненото ѝ ранно отпадане в индивидуалното състезание в петък – в същия етап, в който тя отпадна и в Пекин преди четири години.

Триумфът е и кулминация на впечатляващото ѝ завръщане на върха, след като през април миналата година счупи ключицата си, а две операции и дълъг период на рехабилитация застрашиха участието ѝ на четвъртата Олимпиада.

Тя се върна към състезанията едва в началото на декември, но още тогава заедно с Найтингейл демонстрира потенциала си с победа в старт от Световната купа в Червиния, Италия. Сега, при завръщането си в Италия, двамата подпечатаха олимпийската титла – три години след като станаха световни шампиони в тази дисциплина.

Французинът Лоан Бозоло доминира в мъжкия финал, като Найтингейл водеше постоянна битка с австралиеца Адам Ламбърт за второто място, преди късен спринт да наклони везните. Ламбърт катастрофира в края след сблъсък с италианеца Лоренцо Сомарива, което означаваше, че австралийската индивидуална олимпийска шампионка Джоузи Баф ще трябва да наваксва максимално време – 4,16 секунди. Междувременно Найтингейл съкрати разликата спрямо Бозоло с отличен финал и пресече линията втори, само на 0,14 секунди.

Сребърните медали отидоха при италианците Лоренцо Сомарива и Микеле Мойоли – бронзов медалист от индивидуалната надпревара, а бронзът бе за французите Леа Каста и Лоан Бозоло.

Сноуборд-кросът е хаотична и изключително драматична дисциплина, в която тактическото усещане и чистият късмет могат да бъдат също толкова важни, колкото силата и скоростта. В смесеното състезание мъжете стартират първи, като техните времена и позиции се пренасят в женската серия, а крайният резултат се определя след нейния финал. Първите двама от всяка серия продължават напред.

Найтингейл остави на Банкс сериозна дистанция за наваксване, след като завърши трети в своята четвъртфинална серия, на 1,09 секунди зад канадеца Елиът Грондин. Банкс обаче направи впечатляващо наваксване, като още в началото на 1,1-километровото трасе в Ливиньо стопи разликата, а след това изпревари от вътрешната страна на дълъг ляв завой и излезе начело, печелейки с фотофиниш – само 0,02 секунди пред австралийката Миа Клифт.

В полуфинала Найтингейл беше значително по-бърз – само на 0,03 секунди зад Бозоло, но напрежението се повиши малко преди старта на серията на Банкс, когато тя смени автоматите си буквално в последните моменти на старта. Изваждането на отвертките точно преди битката за финала далеч не беше идеална подготовка, но очевидно не разконцентрира 30-годишната състезателка.

Каста направи светкавичен старт и с Австралия и Швейцария далеч назад, Банкс трябваше просто да се задържи близо до французойката. Вместо това тя кара агресивно, настигна Каста по-ниско по трасето, излезе начело с рисковано изпреварване в последния завой и удържа аванса, за да си осигури място на финала с време за резерви.

И тя повтори същата стратегия във финала – след като беше изчистила грешките от индивидуалното състезание в петък и запази хладнокръвие, за да избере перфектния момент за атака и да спечели дългоочаквания златен олимпийски медал.