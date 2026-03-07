Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

Никола Цолов не успя да влезе в зоната на точките в първото състезание за новия сезон във Формула 2, след като финишира едва 17-ти в спринтовата надпревара на пистата „Албърт Парк“ в Австралия.

Българския лъв направи добър старт от шестата позиция в Мелбърн и напредна с две позиции в рамките на първата обиколка. Първо той изпревари Рафаел Камара от външната страна на четвъртия завой, а по-късно се възползва и от завъртането на Оливър Гьоте в 11-ия завой, за да се изкачи на четвъртото място.

Още във втория тур обаче започнаха проблемите за Цолов, който пробва атака срещу Куш Майни за третата позиция от външната страна на деветия завой. Това обаче го постави в неоптимална позиция за десетия завой, което пък се отрази на неговата скорост на правата между завои 10 и 11.

На нея освен, че Българския лъв беше задмината отново от Майни, той загуби позиция и от Камара, тъй като остана от външната страна в спирането за 11-ия завой. До края на обиколката Цолов беше изпреварен още от Алекс Дън и съотборника си в Кампос Ноел Леон, а в началото на третия тур и Мартинуис Стеншорн също се озова пред българина. Това изпреварване се случи с излизане на норвежеца извън пистата и поради тази причина по-късно той беше наказан с пет секунди от страна на комисарите.

В седмата обиколка Цолов отново се озова на грешна позиция в деветия завой в опита си да атакува Дън. Това доведе до нова загуба на позиции, тъй като българинът беше изпреварен от Роман Билински, Ритомо Мията, Габриеле Мини и Лорънс ван Хьопен.

В предпоследния завой на обиколката Билински допусна грешка, която позволи на Цолов да го изпревари във финалната крива, но това доведе до слабо ускорение за старт-финалната права. На нея Билински си върна позиция, а след това Цолов беше атакува успешно и от Рафаел Виягомес в третия завой. В четвъртия покрай българина се пробва да мине и Колтън Херта, но се стигна до контакт между двамата, след който Цолов се завъртя и потъна още повече в класирането.

В 15-та обиколка за Българския лъв имаше и едно излитане от пистата в третия завой, което съвсем го свали в подреждането. Точно в този момента обаче на трасето се появи колата на сигурността, чиято намеса се наложи след инцидента на Мари Боя в шестия завой.

Цолов беше един от седмината пилоти, които използваха този момент, за да спрат в бокса и да преминат от меките към супермеките гуми за финалните няколко тура. Освен българина това сториха още Херта, Виягомес, Гьоте, Киан Шийлдс, Нико Вароне и Дино Беганович. Тези нови по-меки гуми обаче не дадоха нужния резултат и в крайна сметка Цолов изобщо не успя да напредне във финалните пет тура след рестарта, за да завърши 17-ти.

Победата днес беше за парагваеца Джошуа Дюрксен, който за втора поредна година стартира сезона във Формула 2 с победа в спринта в Мелбърн. Втори завърши Леон, а на подиума с тях се качи още Дън. В зоната на точките влязоха още Тасанапол Интрапувасак, Мията, Мини, Ван Хьопен и Билински, който пресече финалната линия на деветото място, но след наказанието на Стеншорн се класира осми.

Първият състезателен уикенд за годината във Формула 2 ще завърши тази нощ с основното състезание, което е предвидено за 2:25 часа българско време. То ще бъде с продължителност от 33 обиколки и ще включва едно задължително спиране в бокса, а Цолов ще стартира от петата позиция.

