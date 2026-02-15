Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Британците надвиха германците в отборната надпревара по скелетон в Кортина

Британците надвиха германците в отборната надпревара по скелетон в Кортина

  • 15 фев 2026 | 20:53
  • 393
  • 1
Британците надвиха германците в отборната надпревара по скелетон в Кортина

Мат Уестън направи зашеметяващо спускане и вписа нова страница в историята в Милано - Кортина, след като стана първият британец, спечелил два златни медала на едни Зимни олимпийски игри. Той триумфира в смесеното отборно състезание по скелетон заедно с Табита Стоукър.

Стоукър постави Уестън пред сериозно предизвикателство със своето време от 1:00,77 – с 0,30 секунди по-бавно от германците Сузане Креер и Аксел Юнк. Британската двойка, поставена под №1, беше последна на старта, което допълни към напрежението.

Уестън, който в петък се устреми към златото и донесе първия медал за Великобритания на Игрите, показа защо е най-добрият състезател по скелетон в света, записвайки великолепно време от 58,59 секунди и спечелвайки втората си титла на тези Игри.

Това е първият път, в който Великобритания печели три златни медала на едни Зимни олимпийски игри, след като по-рано в неделя Шарлот Банкс и Хю Найтингейл триумфираха в смесеното отборно състезание по сноубордкрос.

Двата германски тима Аксел Юнк и Зузане Креер, както и Кристофър Гротеер и Жаклин Пфайфер, спечелиха съответно среброто и бронза.

Другият британски тандем Маркъс Уайът (който не се представи на ниво в индивидуалното състезание) и Фрея Тарбът останаха четвърти, на 0,11 секунди от бронзовия медал.

