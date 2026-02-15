Анна Одине Стрьом спечели историческия първи женски скок от голяма шанца

Анна Одине Стрьом спечели титлата в женския ски скок от голяма шанца на Олимпийските игри в Италия. В Предацо 27-годишната норвежка, която има 4 победи в стартовете за Световната купа, направи опити от 136.7 и 148.1 метра и финишира с 284.8 точки.

Нейната сънародничка Еирин Мария Квандал остана със сребърния медал. Тя скочи 140.6 и 142.1 метра, събирайки 282.7 точки.

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Скандинавска победа на историческия скок на голяма шанца

Ника Превц се нареди на трето място в крайното класиране. Словенската състезателка, която е двукратна световна шампионка и носителка на Световната купа, направи опити от 128.3 и 143.2 метра с резултат от 271.5 точки.

Ски скокът от голяма шанца при жените за първи път беше включен в програмата на Зимна олимпиада.

🥇 The FIRST ski jumping women's large hill individual CHAMPION! ⭐



Anna Odine STROEM [NOR] takes the first-ever Olympic #Gold medal in the ski jumping women's large hill individual event at #MilanoCortina2026!



This is also her third Olympic medal, following her gold in the… pic.twitter.com/Odr8MUEkoV — The Olympic Games (@Olympics) February 15, 2026