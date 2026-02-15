Популярни
  Милано - Кортина 2026
  Анна Одине Стрьом спечели историческия първи женски скок от голяма шанца

Анна Одине Стрьом спечели историческия първи женски скок от голяма шанца

  • 15 фев 2026 | 22:33
  • 279
  • 1
Анна Одине Стрьом спечели историческия първи женски скок от голяма шанца

Анна Одине Стрьом спечели титлата в женския ски скок от голяма шанца на Олимпийските игри в Италия. В Предацо 27-годишната норвежка, която има 4 победи в стартовете за Световната купа, направи опити от 136.7 и 148.1 метра и финишира с 284.8 точки.

Нейната сънародничка Еирин Мария Квандал остана със сребърния медал. Тя скочи 140.6 и 142.1 метра, събирайки 282.7 точки.

Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Скандинавска победа на историческия скок на голяма шанца
Ден 9 на Игрите в Милано - Кортина: Скандинавска победа на историческия скок на голяма шанца

Ника Превц се нареди на трето място в крайното класиране. Словенската състезателка, която е двукратна световна шампионка и носителка на Световната купа, направи опити от 128.3 и 143.2 метра с резултат от 271.5 точки.

Ски скокът от голяма шанца при жените за първи път беше включен в програмата на Зимна олимпиада.

Британците надвиха германците в отборната надпревара по скелетон в Кортина

  • 15 фев 2026 | 20:53
  • 766
  • 1
Канада продължава с победите на Олимпийските игри след десет гола във вратата на Франция

  • 15 фев 2026 | 20:49
  • 834
  • 1
Британската ски звезда се прощава с олимпийските игри

  • 15 фев 2026 | 20:43
  • 763
  • 0
Италия подобри рекорда си по медали на Зимни олимпийски игри

  • 15 фев 2026 | 19:43
  • 1126
  • 0
Габри Понте ще е сред звездите на церемонията по закриването на Олимпиадата

  • 15 фев 2026 | 19:40
  • 670
  • 0
18 000 доброволци са ангажирани в Милано-Кортина 2026

  • 15 фев 2026 | 19:22
  • 1187
  • 0
Левски изнесе лекция на Ботев (Пловдив), "сините" пропуснаха да разгромят "канарчетата"

  • 15 фев 2026 | 18:57
  • 104077
  • 451
Изненадваща поява на "Герена" - това ли е новото попълнение на Левски?

  • 15 фев 2026 | 18:26
  • 45280
  • 25
Лора Христова с ново отлично представяне на Олимпиадата, Милена Тодорова 14-та, злато за Витоци

  • 15 фев 2026 | 16:16
  • 46780
  • 22
Веласкес доволен: Направихме много добър мач

  • 15 фев 2026 | 19:29
  • 5780
  • 16
Късен обрат за три минути измъкна Лудогорец от издънка срещу Берое

  • 15 фев 2026 | 16:26
  • 58997
  • 215
Официално: Две българки в женския масов старт в Милано – Кортина

  • 15 фев 2026 | 17:15
  • 13005
  • 10