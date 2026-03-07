Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Във Верона бяха открити XIV Зимни паралимпийски игри

Във Верона бяха открити XIV Зимни паралимпийски игри

  • 7 март 2026 | 00:42
Във Верона бяха открити XIV Зимни паралимпийски игри

С бляскава церемония във Верона бяха открити XIV Зимни олимпийски игри. Форумът, чийто домакини са Милано и Кортина д'Ампецо, стартира още в сряда, 4 март, и ще продължи до следващата неделя - 15 март.

В церемонията по откриването, която се проведе в амфитеатъра "Арена ди Верона", бяха показани знамената на 56-те нации, които ще вземат участие. България ще бъде представена от един спортист в лицетора на скиорката Стела Янчовичина, която бе и знаменосец на делегацията.

Сред нациите, които излязоха със собствените си знамена, бяха и Русия и Беларус. Двете страни участваха на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина само с атлети, състезаващи се под неутрален флаг. Иран също трябваше да има свой представител на Игрите, но Абулфазл Хатиби Мианаей не успя да пристигне заради военния конфликт в родината му.

Заради присъствието на Русия и Беларус Чехия, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Полша решиха да подкрепят бойкота на Украйна и да не участват в церемонията по откриването.

Делегациите на Канада, Великобритания, Германия и Франция също не се появиха, като посочиха за това спортни причини.

"Промяната започва със спорта и тези игри вече направиха Италия по-гостроприемна и по-достъпна за всички", заяви в речта си президентът на Международния паралимпийски комитет Андрю Парсънс.

В Паралимпийските игри в Милано и Кортина ще участват рекордните 612 атлети, които ще си оспорват 79 комплекта медали в шест вида спорт, а пет държави правят своя дебют - Ел Салвадор, Хаити, Черна гора, Република Северна Македония и Португалия.

В края на церемонията бе запален и вечният огън, като тази чест се падна на италианския паралимпийски скиор Джанмария дал Майстро.

Снимки: Gettyimages

