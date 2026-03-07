Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел не остави никакви съмнения за това кой е най-бързият пилот на пистата „Албърт Парк“, след като спечели по категоричен начин полпозишъна за утрешната Гран При на Австралия, с която стартира сезонът във Формула 1.

Британецът завоюва първата позиция в квалификацията в Мелбърн с време от 1:18.518, с което той изпревари с 0.293 секунди своя съотборник Андреа Кими Антонели, който ще стартира втори. От третата позиция в своя дебют за Ред Бул ще потегли Исак Хаджар, който обаче изостана с цели 0.785 от Ръсел в края на битката за полпозишъна.

From an accident in FP3, to putting it on the front row in Quali... WHAT A RECOVERY FROM KIMI AND THE TEAM! 👏 pic.twitter.com/Pd5Hc5WPO4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 7, 2026

Французинът ще раздели втората редица с Шарл Леклер с Ферари, а зад тях от третия ред ще потеглят съотборниците в Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис, който ще започне защитата на титлата си от шестото място. Люис Хамилтън и Лиам Лоусън ще оформят четвъртата редица пред новобранеца Арвид Линдблад и Габриел Бортолето, които ще стартира девети и десети. Бортолето реално не взе участие във финалната фаза на квалификацията, тъй като неговият болид се повреди след края на втория сегмент.

CHEQUERED FLAG ON Q3 🏁👇



Russell 📸

Antonelli

Hadjar

Leclerc

Piastri

Norris

Hamilton

Lindblad

Lawson

Bortoleto#F1 #AusGP pic.twitter.com/oqO218VRRk — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Първи извън топ 10 на стартовата решетка утре ще бъде Нико Хюлкенберг, който в края на втората фаза на квалификацията изостана с 0.082 от съотборника си в Ауди Бортолето в битката за последното място в решителните 13 минути за битката за полпозишъна. Освен Хюлкенберг аут в края на втория сегмент на днешната сесия бяха още Оливър Беарман, Естебан Окон, Пиер Гасли, Алекс Албон и Франко Колапинто.

Gabi Bortoleto stops in the pit entry! 🟡



He may not be able to take part in Q3 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/bXmUCTaf32 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Албон не успя да завърти финална летяща обиколка, след като излетя от пистата още в първия завой, но се опази от удар в предпазните стени, за щастие на механиците на Уилямс. Сходни проблеми имаше и за Хамилтън, който обаче вече беше дал достатъчно добро време, за да прогресира към финалната фаза, така че това не се отрази на крайното класиране на пилота на Ферари.

Up into P6 🆙



Lewis Hamilton leans on his Ferrari through the final corner and finally gets a lap on the board in Q2! 👊#F1 #AusGP pic.twitter.com/MMMGSTbCdS — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

В самия край на първата фаза на квалификацията Колапинто успя да влезе в топ 16, което пък прати Фернандо Алонсо в зоната на елиминацията, при това с доста голямо изоставане от 0.722 спрямо Беарман, който се класира на 16-то място. Заедно с двукратния световен шампион участието си в квалификацията след първите ѝ 18 минути приключиха още Серхио Перес, Валтери Ботас, Макс Верстапен, Карлос Сайнц и Ланс Строл.

🔴 RED FLAG 🔴



Max Verstappen CRASHES into the barrier in Q1! 😱#F1 #AusGP pic.twitter.com/La9VX2XVQu — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Последните трима останаха без времена след различни проблеми. Верстапен катастрофира още в началото на първия си летящ тур, след като задните му гуми блокираха в подхода за първия завой и това прати четирикратния световен шампион в стената.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Този инцидент на нидерландеца беше добре дошъл за Антонели, чието участие в квалификацията беше под въпрос след катастрофата му в третата тренировка по-рано днес. Тези няколко допълнителни минути обаче дадоха нужното време на механиците на Мерцедес да довършат ремонтните дейности и Антонели се включи в квалификацията веднага след рестарта.

We're back to Green Flag conditions for the final few minutes of Q1... 🟢



And Kimi Antonelli's car has joined the queue in the pit lane! 🤩#F1 #AusGP pic.twitter.com/LfLyZ4oLq9 — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Сайнц и Строл пък изобщо не се появиха на пистата в рамките на сесията, като за Строл не е сигурно дали той изобщо ще получи разрешение да участва в състезанието утре. Канадецът не направи нито едно обиколка днес, а във вчерашните тренировки той беше твърде бавен и в нито една от тях той не покри правилото за 107%. Това поставя под сериозна въпросителна участието на Строл утре, което и без това не се очаква да е дълго предвид техническите трудности на Астън Мартин. Те на практика гарантират, че пилотите на британския екип ще се приберат в гаража още преди средата на дистанцията.

Състезанието за Гран При на Австралия, първи кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира утре в 6:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1

Снимки: Gettyimages