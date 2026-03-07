Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел не остави никакви съмнения за това кой е най-бързият пилот на пистата „Албърт Парк“, след като спечели по категоричен начин полпозишъна за утрешната Гран При на Австралия, с която стартира сезонът във Формула 1.
Британецът завоюва първата позиция в квалификацията в Мелбърн с време от 1:18.518, с което той изпревари с 0.293 секунди своя съотборник Андреа Кими Антонели, който ще стартира втори. От третата позиция в своя дебют за Ред Бул ще потегли Исак Хаджар, който обаче изостана с цели 0.785 от Ръсел в края на битката за полпозишъна.
Французинът ще раздели втората редица с Шарл Леклер с Ферари, а зад тях от третия ред ще потеглят съотборниците в Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис, който ще започне защитата на титлата си от шестото място. Люис Хамилтън и Лиам Лоусън ще оформят четвъртата редица пред новобранеца Арвид Линдблад и Габриел Бортолето, които ще стартира девети и десети. Бортолето реално не взе участие във финалната фаза на квалификацията, тъй като неговият болид се повреди след края на втория сегмент.
Първи извън топ 10 на стартовата решетка утре ще бъде Нико Хюлкенберг, който в края на втората фаза на квалификацията изостана с 0.082 от съотборника си в Ауди Бортолето в битката за последното място в решителните 13 минути за битката за полпозишъна. Освен Хюлкенберг аут в края на втория сегмент на днешната сесия бяха още Оливър Беарман, Естебан Окон, Пиер Гасли, Алекс Албон и Франко Колапинто.
Албон не успя да завърти финална летяща обиколка, след като излетя от пистата още в първия завой, но се опази от удар в предпазните стени, за щастие на механиците на Уилямс. Сходни проблеми имаше и за Хамилтън, който обаче вече беше дал достатъчно добро време, за да прогресира към финалната фаза, така че това не се отрази на крайното класиране на пилота на Ферари.
В самия край на първата фаза на квалификацията Колапинто успя да влезе в топ 16, което пък прати Фернандо Алонсо в зоната на елиминацията, при това с доста голямо изоставане от 0.722 спрямо Беарман, който се класира на 16-то място. Заедно с двукратния световен шампион участието си в квалификацията след първите ѝ 18 минути приключиха още Серхио Перес, Валтери Ботас, Макс Верстапен, Карлос Сайнц и Ланс Строл.
Последните трима останаха без времена след различни проблеми. Верстапен катастрофира още в началото на първия си летящ тур, след като задните му гуми блокираха в подхода за първия завой и това прати четирикратния световен шампион в стената.
Този инцидент на нидерландеца беше добре дошъл за Антонели, чието участие в квалификацията беше под въпрос след катастрофата му в третата тренировка по-рано днес. Тези няколко допълнителни минути обаче дадоха нужното време на механиците на Мерцедес да довършат ремонтните дейности и Антонели се включи в квалификацията веднага след рестарта.
Сайнц и Строл пък изобщо не се появиха на пистата в рамките на сесията, като за Строл не е сигурно дали той изобщо ще получи разрешение да участва в състезанието утре. Канадецът не направи нито едно обиколка днес, а във вчерашните тренировки той беше твърде бавен и в нито една от тях той не покри правилото за 107%. Това поставя под сериозна въпросителна участието на Строл утре, което и без това не се очаква да е дълго предвид техническите трудности на Астън Мартин. Те на практика гарантират, че пилотите на британския екип ще се приберат в гаража още преди средата на дистанцията.
Състезанието за Гран При на Австралия, първи кръг за сезон 2026 във Формула 1, стартира утре в 6:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.
Програма на уикенда за Гран При на Австралия във Формула 1
Снимки: Gettyimages