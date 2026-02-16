Груповата фаза на хокейния турнир приключи с резултатни мачове и жесток бой

Във вече отминалия 15-и февруари (неделя) се изиграха последните четири мача от груповата фаза на турнира по хокей на лед за мъже от програмата на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026. Срещите бяха част от деветия ден на Олимпиадата на Ботуша.

В първия мач за деня Швейцария и Чехия изиграха оспорван сблъсък и “кръстоносците” записаха победа с 4:3 след продължение. Двубоят завърши 3:3 (0:1 2:0 1:2) в рамките на редовното време и швейцарците вкараха златен гол в добавеното време. Иначе чехите поведоха в първата третина след попадението на Филип Хлапик (15:19), а във втората част Швейцария осъществи пълен обрат с попаденията на Роман Йоси (16:53) и Тимо Майер (18:37). В първата половина от заключителната третина съперниците си размениха по още един гол и Радим Шимек (6:33) изравни за Чехия, а Пюс Сутер (8:07) върна преднината на Швейцария. Така мачът отиваше към победа за “кръстоносците”, но около две минути преди финалната сирена Мартин Нечас (17:54) за пореден път върна хокеистите от Източна Европа в мача и прати двубоя в продължение. Геройството на Нечас обаче се оказа ненужно, тъй като само 109 секунди след началото на добавеното време Дийн Кукан (18:37) вкара златния гол за Швейцария, с което тимът си гарантира второто място в група “А”.

В същата група привечер на леда излязоха Канада и Франция.

“Кленовите листа” вече знаеха, че дори при загуба ще финишират първи, а за “петлите” нямаше друг вариант освен последното място. Въпреки това играчите от Северна Америка изнесоха истинска лекция на европейските си съперници и буквално се подиграха с тях след победа с 10:2 (3:1 3:0 4:1). Два гола за победителите вкара Маклин Селебрини, а по едно попадение за разгрома добавиха Том Уилсън, Девън Тейвс, Марк Стоун, Кейл Макар, Сидни Кросби, Конър МакДейвид, Бо Хорват и Брендън Хейгъл. За “петлите” пък се разписаха Флоран Дуе и Саша Трей.

Резултатът обаче не бе акцентът от двубоя между канадци и французи, като голеадата бе изместена от жесток бой в самия край на срещата. В края на двубоя състезателите на двата отбора Том Уилсън и Пиер Кринон изпуснаха нервите си. Лайнсмените опитаха да ги разтърват и в началото имаха успех, след като французинът повали съперника. Канадецът обаче отново му се нахвърли, събори го и започна да го налага. Чак след това съдиите ги разделиха и двамата получиха наказания за нарушения на правилника, а трагикомичната сцена приключи, за да се доиграе остатъкът от 6 минути и 59 секунди до финалната сирена.

🫣 Esto sí que es una 𝐜𝐡𝐢𝐫𝐢𝐠𝐨𝐭𝐚



😵‍💫 Tom Wilson y Pierre Crinon, a puñetazo limpio en el Canadá-Francia#MilanoCortina2026 pic.twitter.com/dfeJ9o7eEP — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 15, 2026

Другите две срещи пък бяха от група “С”. Там отборът на САЩ постигна категорична победа с 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) над Германия. Успехът задържа САЩ на първо място. Мачът беше еднакво важен и за двата отбора, тъй като победителят щеше да заеме първото място в потока и да си осигури директно класиране за четвъртфиналите. Два гола и подаване за победителите записа Остън Матюс, който вкара втория и петия гол в мача. Германците опитаха да държат противника далече от вратата си, за да намалят опасностите, и тази им тактика донесе резултат почти в целия първи период, тъй като пуснаха първото попадение чак 9 секунди преди неговия край. Отлично се справи и вратарят Максимилиан Францреб, който на 29 години направи дебют за националния отбор и то на Олимпийски игри. Все пак девет секунди преди края на първата третина Зак Веренски откри резултата, използвайки подаване на Остън Матюс. САЩ поведоха с 2:0 в 3:25 минута на втория период при числено превъзходство. Вратарят Францреб отрази първия удар, но Остън Матюс буквално получи шайбата, за да я прокара зад вратаря. Германците имаха няколко добри моменти в американската част на терена, но Конър Хелебок на вратата нямаше проблеми. Малко преди края на частта стана и 3:0 с гол на Брок Фейбър, който завърши атака на Брадли Ткачък и Матю Ткачък. След последната почивка Тейдж Томпсън вкара за 4:0, а Матюс с второто си попадение направи и 5:0 пет минути след него, в 46:46 минута. Германците върнаха едно попадение чрез Тим Щулце пет минути по-късно.

В другата среща от групата Дания записа първа победа, преодолявайки Латвия с 4:2 (3:1, 0:1, 1:0) и завърши 3-и в потока, докато балтийците също с 3 точки са последни.

Ник Олесен вкара два гола и подаде за още един за датчаните, а вратарят им Фредерик Андерсен спаси 31 изстрела.