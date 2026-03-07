Популярни
Григор Димитров излиза срещу Карлос Алкарас след полунощ

  • 7 март 2026 | 04:00
Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще се изправи срещу Карлос Алкарас във втория кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс. Двубоят ще е част от дневната сесия на централния корт и се очаква да започне след полунощ българско време.

Срещата между Димитров и Алкарас е трета в програмата, която стартира в 21:00 часа с мача при дамите между Елена Рибакина и Хайли Баптист. След това на корта ще излязат Новак Джокович и Камил Майхжак, а след края на този двубой идва ред на българо-испанския дуел.

Григор Димитров и Карлос Алкарас играха в Индиън Уелс и през миналата година, като носителят на 7 титли от "Големия шлем" се наложи с 6:1, 6:1.

От шестте официални мача помежду им Гришо има две победи - в Шанхай през 2023 година и в Маями през 2024-та.

