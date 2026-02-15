Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

  • 15 фев 2026 | 15:29
  • 2871
  • 1
Приказката на Бриньоне продължава! Италианката грабна златото и в гигантския слалом

Приказното участие на Федерика Бриньоне на Олимпийските игри в Милано – Кортина продължи и в гигантския слалом, в който италианската спечели своя втори златен медал на Игрите в Италия, след като по-рано тя триумфира и в супергигантския слалом.

Припомняме, че до последно не беше сигурно дали изобщо Бриньоне ще може да се състезава на Олимпиадата след изключително тежката контузия, която тя получи в края на миналия сезон. Тогава тя получи тройна фрактура на левия си крак по време на шампионата на Италия във Вал ди Фаса в началото на април и логично пропусна началото на настоящата кампания.

Бриньоне се завърна в белия керван през януари и попадна в състава на Италия за домашната Олимпиада. Тя се отплати за това доверие по най-добрия възможен начин, след като първо спечели супергигантския слалом, а днес добави още едно злато, триумфирайки и в гигантския слалом в Кортина.

До голяма степен италианката изкова своя втори златен медал още в първия манш, в който тя отвя конкурентките си. След него Бриньоне имаше аванс от 0.34 секунди пред германката Лена Дюр, а трета с пасив се движеше втората от италианките София Годжа, която изоставаше с 0.46 от своята сънародничка.

Анина Цурбриген не завърши първия манш, Бриньоне отвя конкуренцията в Кортина
Анина Цурбриген не завърши първия манш, Бриньоне отвя конкуренцията в Кортина

Това позволи на Бриньоне да бъде по-консервативна в коварните пасажи на втория манш, в който тя даде едва 14-то време. Въпреки това италианката спечели с аванс от 0.62 пред Тео Лус Щернесунд (Норвегия) и олимпийската шампионка от Пекин 2022 Сара Хекторк (Швеция), които разделиха сребърния медал.

Двете бяха неразделими и след първия манш, в който те заеха четвъртата позиция с пасив от 0.74 спрямо Бриньоне. Равно време с тях даде и албанката Лара Колтури, която обаче не издържа на напрежението и завърши едва 16-та в крайното класиране.

Дюр и Годжа също изостанаха във втория манш и завършиха съответно девета и десета. Най-добрата гигантистка през сезона Юлия Шайб (Австрия) остана на петата позиция с изоставане от 0.69 спрямо новата шампионка. Пред нея на четвъртото място се класира Лара Дела Меа (Италия), който изпусна медалите за само 0.05. Тъй като Щернесунд и Хектор разделиха среброто, бронзов медал днес не беше връчен.

Състезанията по ски алпийски дисциплини от програмата на Олимпийските игри в Милано – Кортина продължават утре с мъжкия слалом в Бормио, в който участие ще вземат българският ас Алберт Попов и Калин Златков. Първият манш на състезанието е предвиден за 11:00 часа българско време, а вторият трябва да стартира в 14:30 часа.

Снимки: Gettyimages

