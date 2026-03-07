Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Враца)
  3. Завързан сблъсък във Враца

  • 7 март 2026 | 07:30
Ботев (Враца) приема Арда (Кърджали) в мач от 25-ия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Христо Ботев" започва в 17:30 часа. Главен съдия на двубоя ще бъде Денислав Сталев.

Арда (Кърджали) заема седмата позиция с 32 точки след 24 изиграни мача, а домакините от Ботев (Враца) се намират на 11-то място с 28 точки от същия брой срещи. Разликата между двата тима е само 4 точки.

В последните си пет мача Ботев (Враца) показва колеблива форма с три равенства и две загуби. Врачани загубиха последната си среща срещу ЦСКА с 0:1, като преди това записаха три последователни равенства - 0:0 с Берое и 0:0 с Черно море.

Интересно е, че двата отбора вече се срещнаха наскоро в турнира за Купата на България, където Арда победи с 3:2. От своя страна, Арда (Кърджали) демонстрира по-добра форма с две победи, две равенства и без загуба в първенството. Последният им мач завърши 0:0 с Черно море, като преди това победиха Спартак (Варна) с 1:0, завършиха 0:0 с Берое и надделяха над Славия с 2:1.

В последните пет срещи между двата отбора Арда (Кърджали) има предимство с три победи срещу две за Ботев (Враца).

