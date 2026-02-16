Минерва Хазе и Никита Володин поведоха след кратката програма при спортните двойки

Световните вицешампиони Минерва Хазе и Никита Володин (Германия) поведоха след кратката програма при спортните двойки по фигурно пързаляне на Игрите в Милано-Кортина.

Пързаляйки се на песента „El Abrazo“ от Максим Родригес, германците показаха страхотно танго с висока техническа трудност и бяха оценени с 80.01, което е най-добър резултат в тяхната кариера.

Настоящите европейски първенци Анастасия Метелкина и Лука Берулава (Грузия) са втори във временното класиране със 75.46, докато канадците Лия Перейра и Трент Мишо са трети със 74.60 точки.

Много от двойките допуснаха сериозни грешки в кратката програма. Фаворитите от Япония и двукратни световни шампиони Рику Миура и Рюичи Кихара имаха голяма неточност при поддръжката и са пети до момента със 73.11 точки.

Златните медалисти от Пекин 2022 Вънцзин Суй и Цун Хан имат 72.66, което им отреди шестата позиция.

Италианските любимци Сара Конти и Николо Мачи са осми със 71.70 точки.

Медалите ще бъдат раздадени след волната програма в понеделник, като за нея се класират 16-е от общо 19 участващи дуета.

