Стискаме палци на петима български спортисти днес на Игрите в Италия

Петима български спортисти ще се изявяват днес в два различни вида спорт в деветия ден на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина. 22-годишната Анина Цурбриген ще стартира с №45 в гигантския слалом от програмата на алпийските ски. Първият манш от състезанието в Тофане започва в 11:00 часа българско време. Вторият манш стартира в 14:30 ч.

Милена Тодорова през сълзи: Ами, това е - четвърто място, тъжно ми е

Четирима представители ще имаме в преследванията за мъже и жени в биатлона. В 12:15 часа на трасето в Антерселва започва преследването на 12.5 км за мъже с участието на Благой Тодев и Константин Василев. Тодев ще потегли от 42-а позиция, а 56-и ще стартира Константин Василев.

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

В 15:45 ще чакаме с нетърпение изявите на Милена Тодорова и Лора Христова в преследването на 10 км при дамите. Милена направи страхотно състезание в спринта в събота и завърши четвърта, така че ще потегли от чудесна позиция в днешната надпревера. Тя ще стартира 40 секунди след златната медалистка от спринта Марен Киркайде (Норвегия). Прекрасно се представи в спринта и Лора, която днес стартира от 11-о място, на 1:13 секунди.