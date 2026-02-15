Канадец с историческо първо злато в най-новата дисциплина на Милано - Кортина

Микаел Кингсбъри бе коронясан за олимпийски шампион в дисциплината двойка бабуни на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, като в неделя (15 февруари) стана първият златен медалист при мъжете в тази нова олимпийска дисциплина по ски свободен стил.
Канадецът се спусна с умение, скорост и прецизност, за да спечели златото пред сребърния медалист Икума Хоришима от Япония. Австралиецът Мат Греъм спечели малкия финал и завоюва бронзовия медал.
Кингсбъри добавя още едно отличие към впечатляващата си колекция, след като вече има злато от Пьончан 2018 и три сребърни медала в индивидуалната дисциплина – от Милано–Кортина 2026, Пекин 2022 и Сочи 2014. Той е и единственият състезател в историята на бабуните, достигнал 100 победи за Световната купа, като юбилейният му стотен успех дойде едва миналия месец – на 9 януари.
По пътя си към титлата Кингсбъри елиминира последователно Павел Колмаков от Казахстан, Деджун Джун от Република Корея, а на полуфинала надделя срещу Такуя Шимакава. Във финала Кингсбъри победи най-големия си съперник - японеца Икума Хоришима, който не издържа във финалния спринт и на практика с желанието си да бъде по-бърз от канадеца, пропусна втория скок получи само 5 точки от съдиите, докато Кингсбъри заслужи 30.
Хоришима е световен шампион в паралелните бабуни от Сиера Невада през 2017. В двубоя за третото място австралиецът Мат Греъм се наложи в паралелното каране срещу друг японец - Такуя Шикамава. Той бе и по-бърз и получи по-добри оценки от съдиите - 20:15. Греъм има сребърен медал от индивидуалната дисциплина бабуни от Пьончан през 2018, като и тогава завършва зад Микаел Кингсбъри.
В паралелните бабуни скиорите се състезават един срещу друг на една и съща писта и получават точки за време, преминаване през бабуните и скокове.