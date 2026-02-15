Канадец с историческо първо злато в най-новата дисциплина на Милано - Кортина

Микаел Кингсбъри бе коронясан за олимпийски шампион в дисциплината двойка бабуни на Зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026, като в неделя (15 февруари) стана първият златен медалист при мъжете в тази нова олимпийска дисциплина по ски свободен стил.

🇨🇦 🥇 Notre première médaille d'or ,la légende "Le Roi des bosses Mikaël Kingsbury 👏👏👏 pic.twitter.com/cSAUDPmdBC — Henri 📸 🐦 🐈‍⬛🦆🐰💓📸 🫎💓 🏹🫎🩸😡 (@LavoieHenri) February 15, 2026

Канадецът се спусна с умение, скорост и прецизност, за да спечели златото пред сребърния медалист Икума Хоришима от Япония. Австралиецът Мат Греъм спечели малкия финал и завоюва бронзовия медал.

One of the most clutch athletes in Canadian history has done it again.



But this one, at this point of his career and life, will mean so much more to Mikael Kingsbury.



His last Olympic event. His first Olympic gold as a father. His fifth Olympic medal. Outstanding. pic.twitter.com/iRnQaenlAG — Devin Heroux (@Devin_Heroux) February 15, 2026

Кингсбъри добавя още едно отличие към впечатляващата си колекция, след като вече има злато от Пьончан 2018 и три сребърни медала в индивидуалната дисциплина – от Милано–Кортина 2026, Пекин 2022 и Сочи 2014. Той е и единственият състезател в историята на бабуните, достигнал 100 победи за Световната купа, като юбилейният му стотен успех дойде едва миналия месец – на 9 януари.

По пътя си към титлата Кингсбъри елиминира последователно Павел Колмаков от Казахстан, Деджун Джун от Република Корея, а на полуфинала надделя срещу Такуя Шимакава. Във финала Кингсбъри победи най-големия си съперник - японеца Икума Хоришима, който не издържа във финалния спринт и на практика с желанието си да бъде по-бърз от канадеца, пропусна втория скок получи само 5 точки от съдиите, докато Кингсбъри заслужи 30.



Хоришима е световен шампион в паралелните бабуни от Сиера Невада през 2017. В двубоя за третото място австралиецът Мат Греъм се наложи в паралелното каране срещу друг японец - Такуя Шикамава. Той бе и по-бърз и получи по-добри оценки от съдиите - 20:15. Греъм има сребърен медал от индивидуалната дисциплина бабуни от Пьончан през 2018, като и тогава завършва зад Микаел Кингсбъри.

If that's it for Mikaël Kingsbury at the Olympics, what a way to go out.



Henrik and Laurence alongside him with gold.



Dad power on the Olympic podium too. pic.twitter.com/HUvIgkOHDy — Ben Steiner (@BenSteiner00) February 15, 2026

В паралелните бабуни скиорите се състезават един срещу друг на една и съща писта и получават точки за време, преминаване през бабуните и скокове.