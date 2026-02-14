Джакара Антъни заслужи втория си златен олимпийски медал

Австралийската суперзвезда в ските Джакара Антъни спечели втория в кариерата си златен олимпийски медал и донесе трета титла на страната си в Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина 2026.

- The first Australian athlete to win two Winter Olympic gold medals;

Американката Джейлин Кауф добави втори сребърен медал към олимпийската си колекция след драматичното състезание в дисциплината двойка бабуни при жените, а олимпийската шампионка в индивидуалните бабуни Елизабет Лемли спечели бронз.

Джакара Антъни – фаворитката преди Олимпиадата, си взе реванш, след като по-рано тази седмица финалното ѝ спускане в индивидуалните бабуни не се разви по план. Кауф беше на път към златото, но леко колебание по средата на трасето накара лявата ѝ ски за миг да се изплъзне. Това в крайна сметка позволи на преследващата я Антъни да навакса, да спечели по време и по стил.

Двойката бабуни – нова олимпийска дисциплина тази година – противопоставят скиорките в поредица от директни двубои, като те напредват в схема на директна елиминация, докато бъде излъчена победителка. Времето обаче не е единственият фактор, тъй като съдиите оценяват и завоите, и скоковете, както в стандартния формат на бабуните.

Полуфиналите се превърнаха в истински хаос. Срещу французойката Перин Лафон Кауф продължи напред по технически причини, след като и двете паднаха. Лафон, която се затрудни да запази равновесие след приземяването от първия си скок, беше принудена да заобиколи врата в грешната посока, което на практика доведе до дисквалификация.

Кауф се спъна в бабуна малко по-късно, но остана на трасето, изправи се и продължи напред.

В полуфинала на Лемли срещу Антъни американката загуби едната си ска при приземяването от втория скок и се спусна по склона по корем. Няколко минути по-късно, връщайки се за битката за бронзовия медал, 20-годишната състезателка от Вейл (Колорадо) загуби състезанието от Лафон с 0,99 секунди. Тя обаче компенсира с оценката за въздушните елементи, изпълнявайки по-труден трик на втория скок и спечели съдийската оценка с 18–17. Лемли изглеждаше шокирана от резултата, когато оценките бяха обявени.

След това дойде редът на Кауф. Макар и надпреварата да беше оспорвана – Антъни спечели по време с 0,56 секунди – австралийката беше и технически по-добра, като спечели и по точки с 20–15.