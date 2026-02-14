Триумф за Норвегия в женската щафета на Игрите в Милано - Кортина

Отборът на Норвегия спечели щафетата 4 х 7.5 километра в ски бягането при жените на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Норвежките Кристин Фоснес, Астрид Слинд, Каролине Симпсон-Ларсен и Хайди Венг направиха отлично състезание, поеха водачеството от началото и не допуснаха никой да застраши победата им. Щафетата на Норвегия записа време 1:15:44.8 часа.

OURO PRA 🇳🇴NOR



Noruega vence revezamento 4x7,5km feminino do Cross-country após as quedas suecas.



🇸🇪SWE era favorita absoluta, mas duas quedas sendo uma dela um capote enorme da Ebba Andersson, tiraram o ouro.



🥇🇳🇴Noruega 1:15:44.8

🥈🇸🇪Suécia +50.9

🥉🇫🇮Finlândia +1:14.7… pic.twitter.com/OnNg9ER3Bi — Os Olímpicos 🇧🇷 (@osolimpicos) February 14, 2026

Световният шампион в дисциплината Швеция в състав Лин Сван, Ебба Андерсон, Фрида Карлсон и Йона Сундлинг остана със среброто, финиширайки на 50.9 секунди зад победителките. Шведките, които бяха трети на предишните Зимни игри в Пекин, преживяха драматичен момент по време на състезанието, тъй като Еба Андерсон на втори пост падна и счупи ска, което доведе до съществено забавяне, но в крайна сметка се изкачиха до втората позиция.

wdym we had a fall like this and still managed to get the silver??? these cross country skiers are INSANE pic.twitter.com/rMRwS0NGHK — NELLIE 🏒 (@edmrbeauty) February 14, 2026

Финландският тим заслужи бронзовото отличие, след като Йохана Матинтало, Керту Нисканен, Вилма Рууту и Ясми Йоенсуу завършиха на 1:14.7 минути от норвежката щафета.

Съставите на Германия – вицешампион от Пекин 2022, САЩ и домакините от Италия допълниха топ 6 в надпреварата, приключвайки съответно на 1:36.0, 1:52.2 и 1:52.2 минути от победителките.