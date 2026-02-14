Триумф за Норвегия в женската щафета на Игрите в Милано - Кортина

Отборът на Норвегия спечели щафетата 4 х 7.5 километра в ски бягането при жените на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Норвежките Кристин Фоснес, Астрид Слинд, Каролине Симпсон-Ларсен и Хайди Венг направиха отлично състезание, поеха водачеството от началото и не допуснаха никой да застраши победата им. Щафетата на Норвегия записа време 1:15:44.8 часа.
Световният шампион в дисциплината Швеция в състав Лин Сван, Ебба Андерсон, Фрида Карлсон и Йона Сундлинг остана със среброто, финиширайки на 50.9 секунди зад победителките. Шведките, които бяха трети на предишните Зимни игри в Пекин, преживяха драматичен момент по време на състезанието, тъй като Еба Андерсон на втори пост падна и счупи ска, което доведе до съществено забавяне, но в крайна сметка се изкачиха до втората позиция.
Финландският тим заслужи бронзовото отличие, след като Йохана Матинтало, Керту Нисканен, Вилма Рууту и Ясми Йоенсуу завършиха на 1:14.7 минути от норвежката щафета.
Съставите на Германия – вицешампион от Пекин 2022, САЩ и домакините от Италия допълниха топ 6 в надпреварата, приключвайки съответно на 1:36.0, 1:52.2 и 1:52.2 минути от победителките.