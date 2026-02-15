Канада и Швейцария оформиха финалната четворка на женския турнир по хокей

Отборите на Канада и Швейцария станаха последните класирали се за фазата на 1/2-финалите в женския турнир по хокей на лед от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026.

“Кленовите листа” стигнаха до успех с 5:1 (2:0 1:0 2:1) срещу Германия, като победителките реализираха попадения във всяка една от трите части.

Бриан Дженър откри резултата (1:40), а до края на първата третина се разписа още и Клер Томпсън (16:41). През втората част падна само един гол, който бе дело на Сара Филър (17:40) от канадките по-малко от три минути преди финалната сирена. Съвсем скоро след началото на заключителната третина Блеър Търнбул (0:38) добави още едно попадение за състезателките от Северна Америка, с което окончателно уби интригата. Франциска Фелдмайер (8:42) отбеляза почетния гол за германките малко преди средата на третината, а в заключителния етап от частта Мари-Филип Пулин (15:30) оформи крайния резултат.

Късният двубой, който представляваше изцяло европейски сблъсък между селекциите на Финландия и Швейцария, бе далеч по-нискорезултатен.

Той завърши с минимална победа от 1:0 (0:0 1:0 0:0) в полза на “кръстоноските”, а единственото попадение падна в рамките на втората третина, когато се разписа Алина Мюлер (14:17).

На полуфиналите именно Канада и Швейцария ще се срещнат. Техният сблъсък предстои да се изиграе на 16-и февруари (понеделник) от 22:10 часа българско време.

Другият финалист в надпреварата ще бъде определен от сблъсъка между САЩ и Швеция. Този двубой също ще се изиграе в първия ден от новата седмица, като той представлява ранната част от програмата за турнирния ден и двете селекции ще излязат на леда в 17:40 часа.