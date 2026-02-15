Огромно унижение за домакините на хокейния турнир при мъжете

Турнирът по хокей на лед за мъже от програмата на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026 продължи с четири нови мача от груповата фаза.

Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина

Две от срещите бяха между съперници от група “С”. Ранният мач бе доста оспорван и в него Германия отстъпи на Латвия с 3:4 (2:1 0:1 1:2). Бундестимът водеше до средата на втората третина, но след това допусна обрат и записа първо поражение, докато балтийските играчи стигнаха до дебютен успех на Игрите на Ботуша. Това отвори пътя към върха в групата на тима на САЩ, който също изигра резултатен двубой и надви Дания с 6:3 (1:2 3:1 2:0). “Янките” стигнаха до втора победа, докато датчаните все още нямат успех. Това бяха вторите мачове от групата, като в нея предстои да се изиграят третите заключителни двубои.

Другите два сблъсъка бяха от група “В”, като там бе и най-резултатният двубой не само за деня, но и от началото на турнира при мъжете. Финландия буквално се подигра с домакина Италия и спечели с 11:0 (3:0 3:0 5:0), като скандинавците дори вкараха още един гол във втората третина, който бе отменен. Другият мач от този поток бе далеч по-оспорван и Швеция победи Словакия с 5:3 (1:1 2:1 2:1), което обаче не попречи на словаците да завършат като лидери. Финландия пък остана на второ място.

Третото и четвъртото място в групите също дават при определени обстоятелства шансове за участие в директните елиминации, но това ще стане ясно чак когато приключат всички мачове във всички групи.

В рамките на днешния 15-и февруари ще се изиграят още четири мача от други две групи. Швейцария излиза срещу Чехия, а Канада се изправя срещу Франция в двубоите от група “А”. В група “С” предстои Дания да срещне Латвия, а САЩ ще играе с Германия.