Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Йенс ван'Т Ваут триумфира и на 1500 метра

Йенс ван'Т Ваут триумфира и на 1500 метра

  • 15 фев 2026 | 02:20
  • 139
  • 0
Йенс ван'Т Ваут триумфира и на 1500 метра

Йенс ван'Т Ваут стана шампион на 1500 метра в шорттрека при мъжете на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо. Нидерландецът триумфира в изключително зрелищен и оспорван финал, като спечели втори златен медал на Олимпиадата в Италия.

24-годишният Ван'Т Ваут успя да пресече първи финалната линия, която беше атакувана едновременно от още четирима състезатели, участващи във финала.

Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина
Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина

Времето на Йенс ван'Т Ваут е 2:12.219 минути, слагайки край на хегемонията на представителите на Република Корея. Той изпревари шампиона от Пекин 2022 Де-хеон Хуан, финиширал втори за 2:12.304 минути.

Шестима българи с достойно представяне в осмия ден в Милано - Кортина
Шестима българи с достойно представяне в осмия ден в Милано - Кортина

Трети се нареди Робертс Крузбергс. Латвиецът завоюва бронза, пресичайки финала за 2:12.376 минути.

Норвегия води в класирането по медали
Норвегия води в класирането по медали

Йенс ван'Т Ваут спечели златен медал и в шорттрека на 1000 метра на 12 февруари. Следващата сряда нидерландецът ще участва и в дисциплината на 500 метра, в която също има сериозни шансове за спечелване на медал.

Йенс ван'Т Ваут спечели олимпийската титла в шорттрека на 1000 метра
Йенс ван'Т Ваут спечели олимпийската титла в шорттрека на 1000 метра

Финалът на 1500 метра тази вечер беше белязан и от падане на трима състезатели, които се простиха с шансовете си за спечелване на олимпийски медал на Игрите в Милано-Кортина.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 18026
  • 25
Шестима българи с достойно представяне в осмия ден в Милано - Кортина

Шестима българи с достойно представяне в осмия ден в Милано - Кортина

  • 15 фев 2026 | 01:40
  • 26917
  • 6
Калин Златков: Във втория манш се опитах да атакувам, но допуснах грешки

Калин Златков: Във втория манш се опитах да атакувам, но допуснах грешки

  • 14 фев 2026 | 20:15
  • 872
  • 0
Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина

Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина

  • 15 фев 2026 | 02:48
  • 15479
  • 1
Нова титла за Джордан Столц

Нова титла за Джордан Столц

  • 14 фев 2026 | 19:32
  • 1001
  • 2
Олимпийските игри в Милано приключиха предсрочно за швейцарския хокеист Кевин Фиала

Олимпийските игри в Милано приключиха предсрочно за швейцарския хокеист Кевин Фиала

  • 14 фев 2026 | 19:27
  • 1040
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
  • 93158
  • 719
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
  • 38538
  • 29
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
  • 18026
  • 25
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
  • 13325
  • 88
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

  • 14 фев 2026 | 23:58
  • 11586
  • 177
Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 23:54
  • 8001
  • 5