  Милано - Кортина 2026
  Австрийка взе златото при жените на скелетон

Австрийка взе златото при жените на скелетон

  15 фев 2026 | 01:44
  • 170
  • 0
Австрийка взе златото при жените на скелетон

Австрийката Жанин Флок най-накрая заличи болката си от Игрите в Пьончан през 2018-а година и на 36-годишна възраст спечели олимпийския златен медал в състезанието по скелетон за жени (индивидуално) в Милано-Кортина 2026. Флок се пребори с конкуренцията на три германки, които се наредиха в класирането зад нея с майсторско и постоянство представяне.

И преди осем години на Игрите в Република Корея, Флок водеше преди финалното спускане, но се смъкна на четвърто място, за да не спечели медал с изоставане от две стотни от секундата. Този път обаче не сгреши, за да спечели първия медал по скелетон при жените за страната си.

Нейният резултат е 3:49.02 минути, като изпревари с три десети от секундата Сузане Креер от Германия. Третото място и бронзовия медал е за Жаклин Пфайфер, която завърши с време 3:49.46 или изоставане от 0.44 секунди.

Четвърта остана четвъртата германка във финалите Хана Найзе, а топ 6 допълниха Табита Щьокер от Великобритания и Ким Мейлеманс от Белгия.

Днес Флок водеше преди последния четвърти манш. Но в него тръгна много лошо, като в началото изоставане с 0.08 секунди, но към средата вече стопи преднината на Креер на 0.01. От този момент до края, но най-вече и в последната част от улея, тя успя да излезе отново на първото място и да вземе най-после златото.

Визитката на Флок се допълва от четири европейски титли и два сребърни отличия от Световни първенства.

