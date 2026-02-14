Популярни
Джордан Столц спечели втората си титла в Милано-Кортина 2026 с олимпийски рекорд

  • 14 фев 2026 | 19:32
  • 487
  • 2
Американецът Джордан Столц спечели олимпийската титла на 500 метра мъже от турнира по бързо пързаляне с кънки и вече е двоен шампион в Милано-Кортина 2026. Преди три дни той взе златния медал и на 1000 метра, като и в двата случая 21-годишният състезател триумфира с олимпийски рекорди.

Канадецът Лоран Дюброй подобри първи най-доброто постижение на Олимпийски игри в десетата серия, записвайки 34,26 секунди и сваляйки шест стотни от постижението на шампиона от Пекин 2022 Гао Тинюй. Днес китаецът остана едва на седмо място с 34,47 секунди.

Американец спечели златото на 1000 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд
Американец спечели златото на 1000 метра бързо пързаляне с кънки с нов олимпийски рекорд

Най-интересна бе 13-а серия, в която един срещу друг се изправиха фаворитите Столц и Йенинг де Бо. Американецът, световен шампион на дистанцията от 2023, финишира за 33,77 секунди и спечели второто си олимпийско злато, а нидерландецът изостана с 11 стотни за сребърния медал. Дюброй завърши с бронз.

Това е пета титла за САЩ в Милано-Кортина 2026, а бързото пързаляне с кънки е първата дисциплина с повече от една за отбора.

Снимки: Gettyimages

