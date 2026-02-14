Джордан Столц спечели втората си титла в Милано-Кортина 2026 с олимпийски рекорд

Американецът Джордан Столц спечели олимпийската титла на 500 метра мъже от турнира по бързо пързаляне с кънки и вече е двоен шампион в Милано-Кортина 2026. Преди три дни той взе златния медал и на 1000 метра, като и в двата случая 21-годишният състезател триумфира с олимпийски рекорди.

Канадецът Лоран Дюброй подобри първи най-доброто постижение на Олимпийски игри в десетата серия, записвайки 34,26 секунди и сваляйки шест стотни от постижението на шампиона от Пекин 2022 Гао Тинюй. Днес китаецът остана едва на седмо място с 34,47 секунди.

⚡️ AGAIN AND AGAIN ⚡️



🇺🇸 Jordan Stolz does it again!



After winning GOLD with an Olympic record in the 1000m Speed Skating, he takes GOLD and sets an Olympic record in the 500m too!!



⏱️ 33.77#MilanoCortina2026 #Olympics #SpeedSkating #JordanStolz pic.twitter.com/kuhRakwOl5 — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 14, 2026

Най-интересна бе 13-а серия, в която един срещу друг се изправиха фаворитите Столц и Йенинг де Бо. Американецът, световен шампион на дистанцията от 2023, финишира за 33,77 секунди и спечели второто си олимпийско злато, а нидерландецът изостана с 11 стотни за сребърния медал. Дюброй завърши с бронз.

Това е пета титла за САЩ в Милано-Кортина 2026, а бързото пързаляне с кънки е първата дисциплина с повече от една за отбора.

