  2. Милано - Кортина 2026
  3. Норвегия води в класирането по медали

Норвегия води в класирането по медали

  • 15 фев 2026 | 02:10
Норвегия води в класирането по медали

Норвегия е първата нация на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, която събра двуцифрен брой златни и общ брой медали. След осмия ден на Игрите норвежците имат 10 златни медала и общо 20 отличия, с който актив остават категоричен лидер в подреждането по нации.

Домакините от Италия остават на 2-о място, следвани от САЩ. Австрия се изкачи на 4-о място, след като днес прибави четвъртата си олимпийска титла.

Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина
Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина

България е на 23-о място с двата бронзови медала, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова.

Шестима българи с достойно представяне в осмия ден в Милано - Кортина
Шестима българи с достойно представяне в осмия ден в Милано - Кортина

Денят бе исторически за Бразилия, след като Лукас Бротен Пинейро донесе първи медал на южноамериканската страна, както и за целия латиноамерикански континент, в историята на Зимните олимпийски игри.

Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40
Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40

Така зимните Олимпийски игри бяха преполовени, след като вече се изиграха 59 състезания от всичките 116.

Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
Шестима българи с достойно представяне в осмия ден в Милано - Кортина

  • 15 фев 2026 | 01:40
Калин Златков: Във втория манш се опитах да атакувам, но допуснах грешки

  • 14 фев 2026 | 20:15
Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина

  • 15 фев 2026 | 02:48
Нова титла за Джордан Столц

  • 14 фев 2026 | 19:32
Олимпийските игри в Милано приключиха предсрочно за швейцарския хокеист Кевин Фиала

  • 14 фев 2026 | 19:27
ЦСКА повтори боя от Купата над ЦСКА 1948 и в първенството, вече е на 3 точки от тройката

  • 14 фев 2026 | 16:39
Фантастична Милена Тодорова остана на косъм от подиума в спринта, Лора Христова също с прекрасно представяне, титла за Киркайде

  • 14 фев 2026 | 16:45
Блестящ Зографски пише история с рекордно представяне в ски скока, драматичен триумф за Превц

  • 14 фев 2026 | 21:27
Късен гол зарадва Интер срещу 10 от Ювентус в поредното зрелищно Дерби на Италия

  • 14 фев 2026 | 23:43
Две дузпи качиха Реал Мадрид на върха

  • 14 фев 2026 | 23:58
Убедителен успех на Ливърпул над Брайтън прати мърсисайдци в следващата фаза на ФА Къп

  • 14 фев 2026 | 23:54
