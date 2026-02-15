Норвегия води в класирането по медали

Норвегия е първата нация на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина, която събра двуцифрен брой златни и общ брой медали. След осмия ден на Игрите норвежците имат 10 златни медала и общо 20 отличия, с който актив остават категоричен лидер в подреждането по нации.

Домакините от Италия остават на 2-о място, следвани от САЩ. Австрия се изкачи на 4-о място, след като днес прибави четвъртата си олимпийска титла.

Ето какво стана в Ден 8 от Игрите в Милано - Кортина

България е на 23-о място с двата бронзови медала, спечелени от сноубордиста Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова.

Шестима българи с достойно представяне в осмия ден в Милано - Кортина

Денят бе исторически за Бразилия, след като Лукас Бротен Пинейро донесе първи медал на южноамериканската страна, както и за целия латиноамерикански континент, в историята на Зимните олимпийски игри.

Лукас Пинейро зарадва Бразилия с олимпийска титла в Милано - Кортина 2026, Златков в топ 40

Така зимните Олимпийски игри бяха преполовени, след като вече се изиграха 59 състезания от всичките 116.