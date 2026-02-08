Сериозно българско участие и надежди за медали във втория ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Във втория ден на Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина ще се насладим на сериозно българско участие.

Още в 10:00 часа наше време започват квалификациите в паралелния гигантски слалом при мъжете и жените в Ливиньо. Пресявките ще бъдат последвани и от същинската фаза, която ще определи медалистите. Тя започва в 14:00 часа българско време.

В тази дисциплина ще имаме четирима представители и при благоприятен развой можем да се надяваме и на медал(и). На пистата ще видим опитният Радослав Янков и младите ни надежди Тервел Замфиров, Малена Замфирова и Александър Кръшняк.

Българско участие ще има и биатлона. В центъра Антерселва в 15:05 часа наше време започва смесената щафета на 4х6 в един от най-атрактивните зимни спортове. Нашият тим ще бъде представен от Владимир Илиев, Благой тодев, Милена Тодорова и Лора Христова.

Родни участници ще видим днес и в ски-бягането. В Тезеро ще се проведе скиатлонът, където ще ни представят Марио Матиканов и Даниел Пешков.

Освен в сноуборда, биатлона и ски-бягането, комплекти медали ще бъдат раздадени в още няколко спорта.

В едно от централните събития за деня, Линдзи Вон ще се опита да преодолее тежката си контузия и да се пребори за медал в спускането при жените. Състезанието започва в 12:30 часа българско време.

В 20:30 часа започва отборната надпревара във фигурното пързаляне.

При шейните днешната програма започва с тренировки от 9:00 часа, а в 19:34 ч. започва финалната битка за медалите при мъжете.

В 17:00 часа започва надпреварата за отличията и на 5000 м мъже в бързото пързаляне с кънки.

Днешната програма в Милано-Кортина предвижда още срещи в женския турнир в хокея на лед, мачове при смесените двойки в кърлинга, както и тренировки в ски-скока.

