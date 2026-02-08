Брийзи Джонсън триумфира в спускането на Игрите в Милано-Кортина 2026

Световната шампионка от Заалбах 2025 Брийзи Джонсън (САЩ) спечели олимпийската титла в спускането по ски алпийски дисциплини при жените на Игрите в Милано-Кортина 2026, а състезанието беше прекъснато заради тежко падане на американската звезда Линдзи Вон.

Джонсън стартира с 6-и номер и направи страхотно каране, за да финишира за 1:36.10 минута.

Среброто завоюва Ема Айхер, която остана на едва 4 стотни от секундата след победителката. 22-годишната скиорка се превърна в най-младата медалистка при жените в спускането от 1994 година насам, както и първата германка с отличие в тази дисциплина от 1998 година.

Италианката София Годжа взе бронз за домакините, след като завърши с пасив от 59 стотни. За нея това е трети пореден медал в дисциплината след златото в Пьончан 2018 и среброто в Пекин 2022, което не е постигано от никой друг в историята.

Олимпийската титла на Джонсън, спечелена на озарената от слънцето писта Олимпия деле Тофане в Кортина д'Ампецо, идва точно година, след като тя взе златото от Световното първенство в Заалбах, Австрия.

41-годишната американка Линдзи Вон, която участва със скъсана кръстна връзка, падна тежко още в началото и беше изнесена от пистата с медицински хеликоптер.

Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Защитаващата титлата си Корин Зутер (Швейцария) завърши едва 14-а с пасив от 1.91 секунда.

Италианката Федерика Бриньоне, трикратна олимпийска медалистка в гигантския слалом и комбинацията, се класира десета. 35-годишната алпийка се завърна на пистата, след като получи няколко фрактури на крака и разкъсани предни кръстни връзки при инцидент през април миналата година.

Четвъртото място разделиха Жаклин Уайлс (САЩ) и Корнелия Хютер (Австрия) с изоставане от 86 стотни, а първата шестица допълва представителката на домакините Лаура Пировано, на 94 стотни от Джонсън.

Следващото състезание в алпийските ски е отборната комбинация на 10 февруари.