Кръшняк: Направих две доста големи грешки

Българският състезател в алпийския сноуборд Александър Кръшняк заяви, че напуска Олимпиадата в Милано - Кортина с позитивни спомени.

21-годишният Кръшняк направи дебют на зимни Игри с 31-о място в квалификациите на паралелния гигантски слалом в Ливиньо.

Другите двама българи в надпреварата - Тервел Замфиров и Радослав Янков, се класираха за осминафиналте по-късно днес.

"Радостен съм, че състезанието се случва на такава хубава писта, в такъв хубав ден. Условията са перфектни и съм много радостен, че трима българи бяхме тук и двама успяха да влязат във финали. Ще ги подкрепям до края с каквото мога", заяви Кръшняк.

"Направих две доста големи грешки на гръбен завой в първото спускане. Не знам на какво се дължеше. Не съм направил промени за второто. Не бих казал, че съм бил и притеснен, но имаше неточност, която допуснах, но случва се, състезание е. От втория манш съм доволен, така че оставам с добър спомен", допълни той.

Кръшняк смята, че трасето е било перфектно - "дълго, хубаво, наредено, променливо. Има падове, има преходи. Всичко, което трябва, за да се види кой е най-добрият сноубордист". Той не е изненадан от представянето на съотборниците си - 20-годишния дебютант Замфиров и на опитния 36-годишен Янков, който записа четвърто олимпийско участие. "Те цял сезон показват, че са много добри и карат много силно. Наредиха се сред най-добрите и според мен имат много голям шанс да продължат още по-напред. Стискам им палци да започнат да бият поред. Синьото трасе е малко по-бързо, но няма голяма разлика, така че по всяко трасе можеш да биеш", коментира Кръшняк.

Младокът е доволен, че е натрупал още ценен опит.

"Направих си важна равносметка за настройките по борда за гигантския слалом и занапред как да се приготвям. Ценно преживяване за мен и със сигурност ще се радвам и на следващи такива. Гледахме да не се натоварваме много с очаквания. Искахме да си направим спусканията.

Ментално да сме спокойни и да не се притесняваме. Предстои само хубаво за нас. Опитът на Радо е безценен за нас и в някои моменти ни дава ключови съвети. Има предаване на информация през поколенията. Ключово е да се развиваш разностранно. Уроци, които научаваш тук, ги прилагаш и на друго място и обратното. Съвкупност е един спортист, не е само спортът”, завърши Александър Кръшняк.

Снимки: Imago