Линдзи Вон падна тежко, хеликоптер я откара в болница

Американската звезда в скоростните дисциплини Линдзи Вон падна тежко и не успя да завърши спускането в алпийските ски на Олимпийските игри в Милано Кортина д'Ампецо.

Седмица, след като скъса кръстната връзка на лявото си коляно, Вон реши да стартира на Игрите, но още в началото една от неравностите я изхвърли от трасето. Американката падна, остана да стене и лежи на пистата, след което получи медицинска помощ и беше изнесена със специална шейна и хеликоптер.

Вон, която пое риска да се състезава въпреки скъсаната предна кръстна връзка, падна след 13 секунди.

Медицински екип веднага реагира и се опитан да ѝ помогне.

Малко по-късно хеликоптер я транспортира в болница.

41-годишната Линдзи Вон падна на 30 януари по време на спускане за Световната купа и в Кран Монтана. Тя също така увреди менискуса си и получи синини.

Днешната контузия по всяка вероятност ще сложи край на кариерата й.

Пистата "Тофана" в Кортина е едно от любимите ѝ трасета, където тя за първи път в кариерата си се качи на подиум за Световната купа, като се класира на трето място през 2004-а, а след това спечели шест спускания и шест състезания в супергигантския слалом.

В момента състезанието е прекъснато, а лидерка след първите 13 в стартовия списък е Брийзи Джонсън (САЩ) с 1:36.10 минута.

